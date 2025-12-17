Resilencia. Según Yamil Arana, gobernador de Bolívar, no hay otra palabra que mejor describa al campesinado del departamento que esa. Este miércoles 17 de diciembre, un número significativo de ganaderos, productores, artesanos y entre otros trabajadores del campo trajeron las profundidades del territorio bolivarense para exponerla en la Feria Equina, Bovina y Agroindustrial AgroBolívar 2025.

Durante cinco días, este evento reunirá a los principales actores del sector agropecuario del departamento. Se desarrollará desde este miércoles 17 al 21 de diciembre en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar – Zona Norte, en el municipio de Arjona.

“Si tú me dices que describa al bolivarense en una frase, yo te diría: resiliente. (…) En este departamento le damos la importancia al campo, a la agroindustria, a que el colombiano vuelva a mirar hacia allá, donde nunca ha habido protagonismo, y nosotros queremos que exista un protagonismo en la profundidad del territorio”, señaló el máximo mandatario de Bolívar.

En principio, la feria recibe a sus visitantes con una serie de estands en los que se exhiben emprendimientos locales gastronómicos, artesanales y entre otras expresiones de la diversidad productiva del departamento.

“Tenemos mercado campesino en la entrada de la feria. Son nuestros campesinos mostrándoles a los invitados lo mejor que ellos hacen. También tienen la posibilidad, a través de una rueda de negocios, de hacer contacto con las grandes empresas para vender directamente, sin intermediarios”, añadió el gobernador.

Entre más recorra la feria el visitante, se podrá topar con la zona ganadera en donde observará terneras, vacas, toros y caballos preparados para la feria.

Por otro lado, de acuerdo con el dirigente, el propósito de este mega encuentro es dinamizar la economía.

“Aquí están no solo los campesinos; está el mototaxista rebuscándose, porque esto está atrayendo gente; está el taxista rebuscándose; los transportadores. Está la gente feliz, porque es un sitio de encuentro. Esto se ha convertido en un sitio de encuentro para la familia, en un mes tan especial”, indicó.

Espacios interactivos de AgroBolívar

En detalle, uno de los principales atractivos del evento es la 22.ª Feria Equina y Agroindustrial Copa Caribe Grado A, una vitrina de alto nivel que cada año convoca a criadores y aficionados de distintas regiones del país.

Otro de los espacios de gran importancia es la granja demostrativa, una experiencia pedagógica abierta al público que permite conocer diversas especies comercializadas en Bolívar y comprender los sistemas productivos rurales.

En el componente comercial, se desarrollará una rueda de negocios que facilitará el contacto directo entre productores y grandes empresas, además de un servicio de courier internacional para exportaciones y una muestra agroindustrial.

Finalmente, la Feria AgroBolívar 2025 contará además con una atractiva programación cultural. El jueves se presentará Fer Bustillo, el viernes el maestro Poncho Zuleta, y el sábado cerrará la agenda artística Pipe Bueno, brindando espacios de entretenimiento e integración familiar para propios y visitantes.