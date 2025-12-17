Del 18 al 21 de diciembre, el Polideportivo de Santa Marta será el escenario de SamaFest, un festival gratuito que integrará música, cultura, emprendimiento y experiencias navideñas para celebrar la identidad samaria.

Santa Marta se prepara para vivir SamaFest – La Fiesta de lo que Somos, un festival que marcará un hito en la agenda cultural y económica de la ciudad. En su primera edición, este evento convertirá el Polideportivo de Santa Marta en un gran espacio de encuentro ciudadano donde la música, la cultura, el emprendimiento y la Navidad se unen para exaltar la identidad samaria.

El ingreso al festival será gratuito, sin embargo, para garantizar una experiencia organizada y segura, los asistentes deberán registrarse previamente y descargar su entrada sin costo a través del enlace oficial.

La agenda musical será uno de los principales atractivos del evento. En el escenario principal se presentarán artistas como Lalo Lomy, Blindaje 10, Criss & Ronny, Lalo Ebratt y Zeze, con una propuesta sonora que integra ritmos urbanos, populares y caribeños. La programación cultural incluirá además la participación de la Orquesta Filarmónica de Cajamag, musicales navideños y presentaciones artísticas que evocan las tradiciones decembrinas, junto a novenas y encuentros culturales que fortalecen el sentido de comunidad.

SamaFest también será una vitrina para el talento creativo y gastronómico de la ciudad. El festival contará con una pasarela de moda que resaltará el diseño local, así como una amplia zona gastronómica donde emprendedores y cocineros ofrecerán sabores representativos de Santa Marta. A esto se suman experiencias de marca nacionales, una Zona Navidad con un gran árbol de 18 metros de altura, picnic literario, clases de zumba y espacios diseñados para el disfrute familiar, consolidando una oferta diversa durante toda la jornada.

El emprendimiento local tendrá un papel protagónico con la participación de 140 emprendedores, convirtiendo a SamaFest en una vitrina estratégica para impulsar la visibilidad de marcas samarias, fortalecer sus ventas y generar nuevas oportunidades comerciales. Esta apuesta se articula con la Ruta 500+ y la estrategia Santa Marta Eventful, que buscan posicionar a la ciudad como escenario de grandes eventos y como un territorio que impulsa el desarrollo económico desde la cultura y la creatividad.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo Ríos, destacó la importancia del festival como espacio de integración ciudadana. “SamaFest es una oportunidad para reencontrarnos como ciudad, para celebrar lo que somos y para vivir una experiencia que integra cultura, emprendimiento y oportunidades. Queremos que las familias, los jóvenes y los visitantes se programen y disfruten este festival pensado para todos”, señaló.

Desde el sector privado, Fernando Dussan, promotor de SamaFest, resaltó la confianza en Santa Marta como escenario de grandes eventos y el trabajo articulado con la Administración Distrital. “Creímos en Santa Marta desde el primer momento. Es una ciudad con talento, identidad y público. SamaFest es una apuesta construida con experiencia y con el respaldo de la Alcaldía Distrital, que hoy se convierte en una realidad para la ciudad”, afirmó.

SamaFest se realizará del 18 al 21 de diciembre, en el Polideportivo de Santa Marta, con programación diaria desde las 4:00 de la tarde hasta las 12:00 de la noche, ofreciendo seis horas continuas de música, cultura, gastronomía y experiencias para toda la familia.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta invita a la ciudadanía y a los visitantes a registrarse gratuitamente, descargar su entrada y ser parte de este festival que celebra la identidad, el talento y el espíritu de una ciudad que se encuentra para vivir La Fiesta de lo que Somos.