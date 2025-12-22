Durante cuatro días, la Fiesta de lo que Somos (SamaFest) se convirtió en un motor de desarrollo económico, de empleo y activación de la industria creativa regional. El evento dejó un balance positivo para Santa Marta y la región Caribe.

La música, la gastronomía, el arte, el emprendimiento y la Navidad confluyeron para atraer a más de 22 mil personas. Asimismo, el derrame económico estimado alcanzó los 2.200 millones de pesos, lo que reflejó el alcance del festival y su capacidad de impacto en la economía de Santa Marta.

“SamaFest demostró que cuando la cultura y el emprendimiento se articulan con una visión clara de ciudad, los resultados se reflejan en empleo, en economía y en oportunidades reales para la gente. Este festival fue una plataforma de impacto para el talento samario”, afirmó Fernando Dussan, director de SamaFest.

Este movimiento económico se tradujo en la generación de más de 800 empleos, entre directos e indirectos, beneficiando a artistas, emprendedores, proveedores, equipos técnicos y personal logístico, en una apuesta que priorizó el talento local y la articulación del ecosistema productivo de la ciudad y la región.

SamaFest tuvo, además, un impacto directo en la industria creativa y cultural, con la participación de más de 220 artistas, entre músicos, cantantes, bailarines y artistas circenses; más de 140 emprendedores que encontraron en el festival una vitrina comercial real; y más de 30 marcas locales y nacionales que se sumaron a esta apuesta de ciudad.

El festival hizo parte de las estrategias Ruta 500+, Santa Market y Eventful, lideradas por la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y posicionar a Santa Marta como una ciudad capaz de producir y acoger eventos de alto impacto económico y cultural.

“Estos resultados confirman que la cultura y el emprendimiento son motores reales de desarrollo. SamaFest no solo activó la economía y generó empleo, también fortaleció el orgullo y la identidad samaria. Este es el tipo de eventos que queremos seguir impulsando para Santa Marta”, señaló Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad.