Diciembre no solo trae luces y celebraciones a la ciudad, también llega acompañado de su sello más característico, sus ventoleras. En los últimos días, ese viento habitual de fin de año se ha sentido con mayor fuerza, algo que no ha pasado desapercibido para quienes transitan por las calles de Barranquilla o permanecen en sus hogares.

La intensidad de las brisas ha refrescado el ambiente, pero también ha cambiado la dinámica diaria. Árboles que se mueven con más fuerza de lo habitual, objetos livianos que deben asegurarse y noches más frescas hacen parte del panorama que confirma que la temporada ventosa está en pleno desarrollo.

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se mantiene activa la alerta naranja por fuertes vientos y alto oleaje en el Caribe colombiano, puesto que se podrían presentar ráfagas de vientos entre 27 y 51 kilómetros por hora, así como olas de hasta 3 metros.

De acuerdo con Leidy Johanna Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, este comportamiento no es extraño ni fuera de lo normal. Explicó que las fuertes brisas que suelen presentarse entre los meses de noviembre y diciembre en varias ciudades de la región Caribe hacen parte del ciclo climatológico propio de esta época y están relacionadas con el fortalecimiento de sistemas de altas y bajas presiones.

Este contraste favorece la intensificación de los vientos alisios del noreste, que inciden directamente sobre la región.

Rodríguez señaló que en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Riohacha el fenómeno suele sentirse con mayor intensidad debido a su ubicación: “La cercanía con el mar, sumado a la configuración urbana, facilita la canalización del viento, lo que incrementa la sensación de fuerza en determinados sectores”.

La experta indicó que durante estos días se ha registrado una disminución de la nubosidad y un aumento de la temperatura, condiciones que permiten que la energía del viento se transfiera con mayor facilidad desde niveles altos de la atmósfera hasta la superficie. Esto explica la presencia de ráfagas más intensas, como las que se han percibido recientemente.

Además, la meteoróloga aclaró que el aumento en la fuerza de las brisas podría estar relacionado con pulsos temporales más intensos de los sistemas de alta presión, un comportamiento que puede mantenerse durante una o dos semanas.

“Aunque la sensación actual puede parecer más marcada, este es un comportamiento normal y esperado dentro de esta temporada; responde básicamente a la interacción entre factores atmosféricos de gran escala y características locales propias de estas ciudades donde se está sintiendo”, recalcó Rodríguez.

Intensidad del oleaje

De acuerdo con el pronóstico de condiciones meteorológicas y oceanográficas emitido por la Dirección General Marítima (Dimar), para este martes se prevé la persistencia de vientos provenientes del noreste, asociados al fortalecimiento de los vientos alisios en el Caribe colombiano.

En el área costera de Barranquilla, los vientos se mantendrán con velocidades entre 26 y 37 kilómetros por hora, correspondientes a una intensidad moderada (fuerza 4 a 5) en la escala Beaufort. Estas condiciones se presentarán con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Para el área marítima se espera un comportamiento más significativo del viento. Indicó que se observa una leve disminución en la velocidad máxima, los vientos continuarán entre 37 y 52 kilómetros por hora, manteniéndose dentro del rango de vientos fuertes.

En consecuencia, la autoridad marítima recomendó extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas, portuarias, pesqueras y de recreación, en particular para embarcaciones menores, ante la persistencia de mar agitado a fuerte en el litoral del Atlántico.

Ya hubo emergencia

Las fuertes brisas decembrinas ya comenzaron a generar emergencias en la ciudad. La noche de este sábado, uno de los árboles de Navidad instalados como parte de la decoración del Gran Malecón del Río fue derribado por la intensidad del viento.

La estructura cayó en plena vía y quedó atravesada en medio de la calle, lo que provocó congestión vehicular en el sector y obligó a la intervención de las