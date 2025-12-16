En Atlanta, Giorgia, EE. UU., fue enviado a la cárcel del condado de Gwinnett, Fabricio Cerchiaro Pinto, de 34 años, quien enfrenta cargos de asesinato con malicia, asesinato grave y asalto agravado por la muerte de Marisol Ballestas Brochero, de 32.

Este hecho sucedió el mes pasado, siendo la víctima oriunda del municipio de La Paz, Cesar, y el agresor de San Diego. Ambos se habían ido al país norteamericano a trabajar. En el caso de Ballestas Brochero, se encontraba rodeada de varios de sus familiares, quienes fueron los primeros en conocer la noticia, al notar que no respondía a las llamadas ni abría la puerta de la vivienda.

Dicha información fue dada por el noticiero de Telemundo Atlanta, indicando que, “Un hispano acusado de estrangular a su esposa en Norcross fue fichado en la cárcel del condado tras salir de hospital, donde se encontraba tras verse involucrado en un accidente poco después del crimen”.

Brochero fue encontrada sin vida el pasado 14 de noviembre en un complejo de apartamentos ubicados en la 1695 de Graves Road, en Norcross.

Posteriormente, al incidente, Cerchiaro Pinto estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la intersección de Graves Road y Dawson Boulevard.

El sospechoso fue trasladado a un hospital local debido a las lesiones sufridas en el choque y permaneció internado durante varios días.

“Desde el inicio de la investigación, la policía indicó que no buscaban a ningún otro sospechoso”, sostuvo el noticiero.