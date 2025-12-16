En Valledupar hay diferentes escenarios con alumbrado navideño que llena de alegría a cada uno de los visitantes, en especial las familias que buscan un espacio para captar a través de una fotografía un emotivo recuerdo en esta temporada. Para ello, no solo la empresa de Alumbrado Público, ESTIV, dispuso todo su trabajo para la instalación de las infraestructuras, sino también Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA), con la Ruta Navideña.

Esta inicia su recorrido en el Parque de La Vida y hace paradas en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, la plaza Alfonso López y el parque La Provincia, para luego retornar a su punto de partida.

SIVA y ESTIV/Cortesía

El servicio estará disponible entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche los días hasta el 4 de enero.

“Con esta iniciativa, buscamos promover espacios de integración, disfrute y movilidad segura para todos los ciudadanos, reafirmando nuestro compromiso con una Valledupar más conectada, alegre y sostenible durante la época decembrina”, dijo Jaime González, gerente del SIVA.

Como se recordará el concepto del alumbrado diseñado por ESTIV, es de “Luces de Fantasías y Encantos”, el cual consta de figuras decorativas de alta calidad, tales como: estrellas doradas y plateadas, la casa de las galletas, bastones de dulces, árboles de navidad, campanas, ángeles, trenes, cajas de regalo, pesebres, globos, pingüinos, papá Noel, sirenas y elementos del folclor vallenato, garantizando un ambiente seguro y mágico para el disfrute de la ciudadanía.