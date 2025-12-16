Junto a los concursantes del Festival Vallenato Nuevas Promesas, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, entregó detalles sobre la realización de este evento, que tendrá lugar el 19 y 20 de diciembre, en el Parque de la Leyenda Vallenata, de Valledupar.

Leer también: Menor de edad resultó herido tras ataque del ELN contra estación de Policía de Chiriguaná, Cesar

Sobre iniciativa, los participantes principales protagonistas, consideraron que “es una gran oportunidad para nosotros, las nuevas generaciones del vallenato tendremos una oportunidad mayúscula para cumplir el sueño de grabar una producción discográfica de alto nivel, además de presentarnos en el Parque de la Leyenda”.

Durante su intervención, la mandataria destacó que esta fiesta cultural responde a una tarea pendiente de más de una década tras la declaratoria de la UNESCO, que declaró al vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, enfocándose en aquellos artistas que han luchado desde el anonimato.

“Hoy necesitamos salir por aquellos que tienen todo el talento, pero no han tenido la posibilidad de grabar su álbum musical. Ese es el primer premio que tenemos para quien resulte ganador”, señaló Sanjuán Dávila, añadiendo con entusiasmo: “Es imperdible nuestra cita en el Parque de la Leyenda Vallenata. A buscar nuevos talentos, a descubrir Nuevas Promesas”.

El evento no solo será una vitrina para los 28 concursantes seleccionados entre más de 80 inscritos, sino también un espectáculo de primer nivel con artistas consagrados. Se confirmó la presentación de grandes estrellas como Churo Díaz, Mono Zabaleta, Iván Villazón y Elder Dayán, este último con la presentación del nuevo álbum en homenaje al Binomio de Oro, a quien se le rinde tributo en el 2026, en el Festival de la Leyenda Vallenata.

Importante: Inspeccionaron centro recreacional donde murió niño de 3 años

La administración departamental reiteró la invitación a propios y visitantes para vivir dos noches inolvidables. “Este 2025 cierra con una gran apuesta: no detener la marcha por el folclor”, concluyó la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila.

El listado de artistas en competencia lo integran: Andrea Rozo, Che Carrillo, Jasleidy y Omar Mejía, Deiber Díaz, Combo Nuestra Tierra (de Bogotá), Jorge Antonio Oñate, Meyo Arrieta, Andru Cuello, Darwin Escobar, Luisra Solano, Ricardo Oñate, Mario Cerchar, Nota 7, Cristian Plata, Andrea Barro, Lolo y Fiayo, The Mestre’s, Mario Manjarrez y Jorge Mattos, Carlos Tobio, Diego Gómez, Mando Ruiz y David Tarifa, Jei Zuleta, Nano García, El Pelu Ramírez y Jorge Solano, Aldair Velásquez, Beto Celis, Los Cubides y Alejandro Vergara.

Los artistas que participarán tendrán como Premio Mayor la grabación de un álbum musical, que tiene un costo de $120 millones y contará con la dirección del maestro Rolando Ochoa. Adicionalmente, el Festival Nuevas Promesas premiará al Mejor Cantante y al Mejor Acordeonero, cada uno con $10 millones.