Luego de mucha preparación y varias presentaciones, el ganador del Festival Vallenato Nuevas Promesas, organizado por el Gobierno del Cesar, fue el cantante de vallenato Jorge Antonio Oñate. La agrupación del hijo de ‘El Jilguero de América’ Jorge Oñate, se consagró como el gran ganador, obteniendo el premio mayor: la grabación de un álbum musical valorado en $120 millones, bajo la dirección de Rolando Ochoa.

Leer más: Pareja de esposos muere tras violento choque con tractomula: el hijo se salvó tras bajarse segundos antes del vehículo

Jorge Antonio, se presentó la noche del viernes e interpretó el Merengue, La Vieja Sara de la autoría del maestro Rafael Escalona; y la Aplanadora, de Omar Geles.

Como Mejor Cantante fue escogido por el jurado, incluyendo el aporte del público, Alejandro Vergara, oriundo del municipio de Fonseca, La Guajira, quien tiene más de 15 años de trayectoria en la música vallenata y recibirá un premio de $10.000.000 millones.

De igual manera, Jorge Alonso Vergel Vargas se quedó con el premio de Mejor Acordeonero de esta primera edición; él es oriundo de Ocaña, Norte de Santander, y reside en Valledupar. La vena musical la heredó de su padre que también es acordeonero.

Ver también: Asesinan a tiros a una mujer tras salir del funeral del futbolista Mario Pineida

“Con este Festival Vallenato Nuevas Promesas y este voto de confianza para nuestros artistas emergentes, reconocemos el talento, la disciplina, la creatividad y proyección de estos jóvenes de la región”, expresó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, mientras entregaba los cheques y estatuillas, durante el acto de premiación.

Este evento folclórico se desarrolló durante dos días, el 19 y 20 de diciembre. Los participantes se presentaron en dos grupos de participación. Durante el primer día del Festival hicieron su presentación: Jorge Luis Arrieta Gómez, Andrea del Carmen Barro Acuña, Beto Celis, Eduar Andrés Cuello Díaz, Jorge Antonio Oñate Dangond, Che Carrillo, Agrupación The Mestre´s, Armando Enrique Ruíz Robles, Mario Manjarrez, Aristides Cubides, Alejandro Vergara y María Andrea Rozo Fernández, quien fue la encargada de cerrar la noche.

Le sugerimosEn video quedó registrado el momento del grave accidente en Buenaventura; padres se “despidieron” de uno de sus hijos

El sábado mostraron su talento en la tarima ‘Colacho’ Mendoza, del Parque de Leyenda Vallenata: Luisra Solano; La Agrupación Musical Nota 7; Diego Gómez; Mario Cerchard; Jey Zuleta, “El General”; Darwin Escobar; La Agrupación Musical La Nueva Era de Fiayo y Lolo; El Pelu Ramírez; Jasleidys Yanes; Ricardo Oñate; Carlos Tobio; Deiber Díaz y Jorge Vergel; y cerró la noche Laureano ‘Nano’ García, del municipio de Aguachica, para completar en total 25 participantes durante las dos jornadas de competencias.

El jurado calificador estuvo conformado por el productor y compositor Gaby Arregoces; la directora del Encuentro Vallenato Femenino, Sandra Arregoces; el investigador musical y compositor Julio Oñate Martínez; el acordeonero y rey vallenato Alberto “Beto” Villa; José Rafael “Morre” Romero, y el manager Carlos Bloom, además del voto del público presente en el parque y quienes se conectaban en la transmisión del evento.

“Gran labor de parte de la Gobernación del Cesar de darle la oportunidad a estás jóvenes promesas; esto hay que seguirlo haciendo. Esto es muy importante para el folclor vallenato y me siento muy satisfecho por la invitación” señaló Carlos Bloom.

El jurado calificó identidad y coherencia vallenata, el respeto por el vallenato tradicional. Un rol claro del acordeón como eje musical. El ensamble y calidad musical del grupo, la afinación y sincronía entre los músicos. Los arreglos bien estructurados. La propuesta artística innovadora y la puesta en escena, la presencia escénica del grupo. El uso pertinente de recursos visuales y técnicos. La cohesión entre tradición y propuesta moderna. La proyección artística. El manejo del escenario y la capacidad de generar recordación y emoción.

El cierre del Festival Nuevas Promesas estuvo a cargo de Jorge Iván “Churo” Díaz. El artista Guajiro interpretó sus éxitos y, además, le cantó el cumpleaños al Departamento, por el aniversario del Cesar.