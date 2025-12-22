Una mujer identificada como Karen Grunaer fue asesinada a tiros tras salir del funeral del futbolista Mario Pineida, jugador del club ecuatoriano Barcelona Sporting Club, el pasado viernes 19 de diciembre.

El deportista, de 33 años, también había muerto de manera violenta. El 17 de diciembre recibió múltiples impactos de bala en un ataque perpetrado a plena luz del día en un sector transitado de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales focos de la ola de violencia criminal ligada al crimen organizado que atraviesa Ecuador.

La empresa municipal de Seguridad de Guayaquil y la Policía Nacional informaron el jueves 18 de diciembre de la detención de un presunto implicado en el ataque.

El crimen se suma a una serie de ataques armados contra jugadores del fútbol profesional ecuatoriano registrados en lo que va de año. Entre ellos figura el asesinato, el 19 de septiembre, del mediocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, ocurrido en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde disputaba la segunda categoría.

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país en los últimos años.

Mujer fue asesinada tras salir del velorio de futbolista

De acuerdo con medios locales, Karen Grunaer se movilizaba en un vehículo particular por la avenida 19 de Agosto cantón Daule, en la provincia del Guayas, tras salir del funeral de Mario Pineida.

Durante el trayecto, su vehículo fue interceptado por otro en plena vía y desde ese unos sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones.

La mujer recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a la urgencia de un centro médico cercano.

Por su parte, los pistoleros lograron huir del sector sin ser identificados por la Policía o los testigos.

Las autoridades ya iniciaron una investigación por este hecho de sangre, pero de manera preliminar descartaron que este asesinato esté relacionado con la muerte del futbolista Mario Pineida.