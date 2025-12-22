La final de la Liga del Atlántico, categoría 2008 Premium, disputada en el estadio Romelio Martínez, terminó marcada por hechos de violencia que opacaron el cierre deportivo del campeonato entre Caimanes y Barranquilla FC.

El momento de tensión se produjo luego de que el equipo de Caimanes anotara un gol de penal y celebrara la acción. La reacción no cayó bien en jugadores de Barranquilla FC, lo que derivó en un cruce de empujones y reclamos entre futbolistas de ambos equipos. El rifirrafe fue escalando rápidamente y terminó desbordándose cuando personas ajenas al campo de juego ingresaron al terreno, agravando la situación.

En medio del caos, se registró al menos un jugador de Caimanes lesionado, según versiones preliminares, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial ni un pronunciamiento formal por parte de la organización del torneo.

Los hechos generaron preocupación entre asistentes y cuerpos técnicos, teniendo en cuenta que se trata de una categoría formativa, donde el fútbol debería ser una herramienta de aprendizaje, respeto y convivencia.

Se espera que la Liga del Atlántico evalúe lo ocurrido y tome las medidas disciplinarias correspondientes para esclarecer responsabilidades y evitar que este tipo de situaciones se repitan.

La final, que debía ser una fiesta del fútbol juvenil, terminó dejando un llamado de atención urgente sobre la necesidad de reforzar la seguridad y promover el juego limpio dentro y fuera de la cancha.