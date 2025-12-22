Lamine Yamal fue noticia este lunes en nuestro país, pero esta vez no por una gambeta imposible o un gol decisivo con el FC Barcelona, sino por un detalle simbólico que no pasó desapercibido. En el estreno de su canal de YouTube, la joven estrella azulgrana apareció usando la camiseta negra con naranja —segunda equipación—de la selección Colombia, específicamente la ‘7’ de Luis Díaz, un gesto que rápidamente se hizo viral en medios y redes sociales.

La elección de esa camiseta no fue casual. Luis Díaz es uno de los jugadores más representativos del fútbol colombiano en la actualidad y un referente por su talento, su historia personal y su impacto en la élite europea, figurando anteriormente en el Liverpool y hoy en el Bayern Múnich. Que Yamal, una de las mayores promesas del fútbol mundial, decidiera mostrarse con la camiseta de la selección Colombia asociada a Díaz refuerza la idea de admiración y respeto entre futbolistas de distintas generaciones y países. Más allá del contenido del video, la imagen del joven culé vistiendo los colores de la camiseta de nuestro país fue lo que quedó grabado en la memoria de los espectadores.

Lamine Yamal luce la camiseta 7 de Luis Díaz.

En un contexto digital como YouTube, donde cada detalle comunica, la prenda colombiana adquirió un protagonismo especial. No se trató solo de moda o estética, sino de una declaración silenciosa que conectó a dos realidades del fútbol moderno: la consolidación de Luis Díaz como figura global y la irrupción de Lamine Yamal como rostro del presente y futuro del FC Barcelona.

En el debut de su canal, Lamine Yamal no solo presentó una nueva faceta personal, sino que, al hacerlo con la camiseta de la selección Colombia de Luis Díaz, mostró la admiración que siente por el exjugador del Junior, hoy gran figura del Bayern Múnich, rival directo del equipo culé en la ‘Champions’.