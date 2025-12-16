Luego de que se presentara la muerte por inmersión de un niño identificado como Noé Andrés, de 3 años, en el establecimiento campestre ‘Chancho Grill’ en la vía Valledupar- La Paz, se conoció un pronunciamiento de los propietarios de este lugar, a través de sus abogados que los representan.

A través de un comunicado la opinión pública indicaron que expresan su profundo dolor y sincera solidaridad con la familia del menor de edad, ante la irreparable pérdida que hoy los enluta.

Añadieron que desde el momento que se conocieron los hechos, el personal del establecimiento actuó con angustia, humanidad y disposición de ayuda colaborando en todo lo que estuvo a su alcance, facilitando la atención inmediata del menor con la esperanza tristemente frustrada de salvar su vida.

Asimismo indicaron que existe total voluntad de colaboración con las autoridades competentes, y que estarán atentos, comparecientes ante cualquier otra autoridad judicial o administrativa que lo requiera con el propósito de contribuir al esclarecimiento pleno y transparente de lo ocurrido.

“Los hechos están siendo objeto de investigación y será únicamente a través de los canales institucionales y conforme a la ley que se establecerán responsabilidades si a ello hubiere lugar, los propietarios del establecimiento no rehúyen del deber de rendir explicaciones, pero también confían en el debido proceso la presunción de inocencia y el análisis objetivo de las circunstancias reales en que sucedieron los acontecimientos”.

Finalmente indicaron que más allá de cualquier consideración jurídica, “nos duele una vida que se apagó demasiado pronto nos duele como padres hijos como seres humanos a la familia de Noé Andrés, le extendemos un brazo respetuoso y silencioso, consciente de que ningún comunicado repara una ausencia, pero convencido de que la verdad la transparencia y la dignidad son el único camino para ahorrar su memoria”, concluyó el comunicado firmado por Juan Pablo Molina Díaz representante legal de Molina y asociado quienes representan a los propietarios del establecimiento campestre.

Este caso sucedió el pasado domingo cuando una familia se encontraba de paseo. La madre del niño les indicó a las autoridades que de un momento a otro lo perdió de vista, por lo que iniciaron una búsqueda desesperada hasta que un ciudadano lo encontró inconsciente en la piscina de adultos.

El niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.