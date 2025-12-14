Un niño de 3 años falleció por inmersión en un establecimiento campestre y recreacional, ubicado a las afueras de Valledupar, donde se encontraba junto con sus familiares en un paseo.

Se estableció que el menor de edad estaba jugando con sus primos y de un momento a otro dejó de ser visto por sus familiares, quienes de manera desesperada lo buscaron en todo el complejo recreacional.

Finalmente, un ciudadano se percató que el niño estaba sumergido en la piscina de adultos, y permanecía inconsciente.

Ante el hallazgo las personas le brindaron los primeros auxilios, pero ya no tenía signos vitales.

La Policía Nacional indicó que el caso está siendo investigado por unidades de Infancia y Adolescencia.