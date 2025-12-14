En el sector de La Floresta, municipio de Pailitas, Cesar, se registró este domingo una acción terrorista del ELN, en el marco del anunciado paro armado de 72 horas, iniciando la madrugada de este 14 de diciembre, lo cual reactivó las alertas en el departamento debido a la presencia del frente Camilo Torres, principalmente en Curumaní.

Le puede interesar: Coronel Salomón Bello Reyes asumió como nuevo comandante de la Policía en La Guajira

El caso sucedió cuando miembros del grupo insurgente dispararon contra vehículos que transitaban por la vía que hace parte de la carretera nacional, donde el conductor de un tractocamión resultó lesionado sin gravedad, luego que el vidrio panorámico del vehículo fuera impactado.

Esta acción fue contrarrestada por el Ejército Nacional, por lo cual se dio un cruce de disparos.

Vea aquí: Ministerio del Interior rechaza atentado contra líder wayuu

El comandante de la Décima Brigada, brigadier general José Hernández Vargas, manifestó que en el marco del constreñimiento ilegal de parte de la organización narcoterrorista del ELN, el Ejército Nacional en coordinación con la Policía, la Gobernación del Cesar, el comando aéreo N°3 y demás instituciones, han adoptado las medidas como la activación de un plan de choque para mitigar, bloquear y neutralizar las acciones terroristas.

“Hemos trazado unas acciones para proteger la población civil, la infraestructura crítica e implementar mesas de inteligencia con el propósito de poder anticipar los actos que esta organización criminal pueda adelantar en nuestro departamento”, indicó el alto mando militar.

Lea también: Paro armado del ELN: hallan cilindros alusivos a la guerrilla en vía nacional en el sur de La Guajira

Asimismo, destacó que han hecho articulación con los diferentes entes judiciales para aumentar la judicialización y que permita las órdenes de captura necesarias.

“Se han alertado las diferentes unidades para proteger las estaciones de policías, las bases militares, realizar inteligencia y contrainteligencia para neutralizar toda acción negativa. Por tierra y por aire estamos adelantando los patrullajes necesarios en los corredores de movilidad, protegiendo a la población civil y la movilidad”, puntualizó el brigadier general.

Le sugerimos: La Mojana sigue olvidada y el fuego amigo se atiza en el Gobierno

Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, explicó que las acciones se están dando desde lo institucional junto con la fuerza pública.

“Se está haciendo un trabajo articulado con la Décima Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional, para rechazar los actos terrorista que se han presentado en el departamento del Cesar, por el supuesto paro armado anunciado por el ELN, y seguiremos defendiendo la integridad de todos los cesarenses”.