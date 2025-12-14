Las más recientes revelaciones de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sobre malos manejos en contratos millonarios destinados a la Mojana desde el Fondo Adaptación no sorprenden a los líderes y pobladores de esta región en el departamento de Sucre.

La razón: consideran que es una situación repetitiva que ellos siempre han alertado sin obtener las acciones con respuestas contundentes por parte de las autoridades correspondientes en ninguno de los niveles.

No harán falta

Es tanto “el mal” que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Fondo Adaptación le han hecho a la Mojana “que si las desaparecen no nos harán falta. La Mojana no ha recibido nada bueno de ellas, no hay obras y con este director Carlos Carrillo ha sido peor porque nos ha tratado más mal que a los animales. Se ha referido a nosotros, que somos seres humanos, en los peores términos, de modo que si existen o no esas entidades, la Mojana seguirá igual”.

Las apreciaciones son del veedor, líder y periodista del municipio de Sucre-Sucre, Obman Campo Bueno, quien con conocimiento de causa tiene para decir que con el Fondo Adaptación –que nació justo en el año 2010, en una de las peores inundaciones de la Mojana con la finalidad de reconstruir el territorio– terminó siendo “peor la cura que la enfermedad. Como conocedor del territorio advertí que no debían construir casas en una zona del área urbana de Sucre-Sucre porque era un humedal, se iban a inundar, y lo hicieron. Construyeron casas palafíticas cuyos propietarios damnificados las han desmantelado para armar casas en otras partes, incluso en la ruralidad, y otro tanto las están vendiendo hasta por un millón de pesos y aun así nadie las quiere comprar, no son atractivas porque es una zona que permanece inundada”, dice Obman Campo.

La Mojana: un botín

Precisa además que al escuchar las denuncias de la funcionaria del alto gobierno “ratifica que estas entidades, con sus funcionarios corruptos, lo que han hecho es tomar a la Mojana como su botín. Allí está abierto el chorro de Cara ’e gato inundándonos todavía a pesar de que en el canal de La Esperanza el señor Carrillo invirtió 17 mil millones de pesos, aun cuando todos pedimos que no lo hiciera porque no iba a resultar nada beneficioso. Es triste lo que nos pasa. Hay más de un billón de pesos destinados a esta región y las obras no se ven por ninguna parte y mucho menos hay beneficios, por eso de la Mojana ha migrado la población joven al ver que no tiene nada que hacer, y ya a este gobierno no se le puede pedir ni exigir nada porque nos demostró que odia a la Mojana”.

¿Y las entidades dónde están?

En el mismo sentido de rechazo se pronuncia Neiman Estrella Acevedo, el presidente del Comité para la Defensa de la región Mojana (Codemojana), organización de la sociedad civil que lucha por la protección de los derechos de los habitantes de la Mojana y la defensa del territorio.

“Desde la sociedad civil y veedurías de la Mojana siempre tuvimos la sospecha de que algo turbio podría estar sucediendo con esos 1.1 billones de pesos destinados a inversiones en la región. Es algo similar a lo que sucede en estos momentos con los recursos millonarios de los dos contratos del tramo vial El Cauchal - Sucre-Sucre”.

Además advierte este líder que “lo peor de todo lo que le ha ocurrido y le sigue sucediendo” a la Mojana y les indigna es “la parsimonia y la indiferencia de los órganos de control”.

De acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de los 1.1 billones dispuestos para la Mojana solo han ejecutado 170 mil millones. Sin embargo esa millonada, en concepto del presidente de las juntas de acción comunal (JAC) de la región y pequeño productor de arroz, Pedro Nel Ramos, no se ve en el territorio, y para sustentarlo recuerda el proyecto sobre ‘La Ruta del Arroz’ que se ejecutaría en cuatro fases, pero que no pasó de la primera y en la Mojana en estos momentos lo que menos hay es cultivo de arroz.

Sobre este proyecto y el de MojanIA, el director de la Ungrd y encargado del Fondo Adaptación, Carlos Carrillo, se defendió diciendo que ambos “venían estructurados desde la gerencia anterior. MojanIA ya estaba adjudicado y en ‘La Ruta del Arroz’ detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control”. Pese a ello no se conocen resultados.

Tanto Pedro Nel Ramos como Obman Campo Bueno reprochan el desvío de millonarios recursos destinados a una zona en la que justamente la “gente está muy mal, hasta sin nada que comer porque no se ha vuelto a sembrar como antes”.

Refieren que en este 2025, a pesar de que hay territorios inundados y familias en cambuches, no llegaron las ayudas humanitarias que tanto necesitan, y lo peor es que en el caso de Pedro Nel Ramos es uno de los que hace parte de la lista de deudores que por hacer cumplir en favor de los damnificados las ollas comunitarias del programa ‘Comida Caliente’, hizo créditos a su nombre en tiendas y graneros de estos territorios y no ha podido pagar porque las fundaciones que operaban el programa y el Gobierno nacional no responden.

Maria Victoria Bustamante Fernandez La millonaria obra de cierre de Cara ’e gato que contrató el Gobierno nacional quedó abandonada.

Al igual que el resto de sus coterráneos Ramos sostiene: “Es una tristeza para nosotros como lugareños y líderes de la región que siempre hemos denunciado desde un principio y nadie nos había prestado atención, que bueno que una alta funcionaria de este mismo gobierno se dio cuenta del atropello de Carlos Carrillo con nosotros”.

Finalmente Yonairo Sáenz Durán, otro directivo de Codemojana que habita y es nativo de la Mojana en el departamento de Bolívar, precisó que lo denunciado no lo sorprende, y lo primero que advierte es la pérdida de los 17 mil millones de pesos invertidos en la ampliación del canal de La Esperanza “que eso no sirvió de nada y ya hace más de un mes se llevaron las máquinas. Sigue entrando más agua por Cara ’e gato que por La Esperanza”.

Denuncia que “mucha plata se la están robando con proyectos de reforestación con el PNUD. Ellos son cómplices y lo hemos denunciado. Hemos pedido información, pero no la dan porque se amparan en lo del tema internacional, pero están manejando recursos públicos con el Ministerio de Ambiente y Fondo Adaptación. Lo que quisimos era la recuperación de todos los caños en la Mojana con esos 1.1 billones y no lo han hecho”.

Yonairo Sáenz le pide al Gobierno nacional que “cambie a Carlos Carrillo para que llegue un director con sentido humano que entienda de una vez por todas que el chorro de Cara ’e gato debe taparse porque está afectando a la región, y que también haga las obras de mitigación y prevención río abajo de Cara ’e gato para que cuando lo cierren no rompa por los puntos críticos que se tienen identificados en el río Cauca. Hay que cambiar a Carrillo porque resultó ser otro Olmedo López”, puntualizó.