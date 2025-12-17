A disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los procesa por el delito de abigeato, fueron dejados por unidades de la Policía Nacional en el departamento de Sucre los ciudadanos Miguel Ruiz Salas, de 50 años, y Manuel Antonio Camargo Bello, de 38.

A los dos, uno nativo de Cartagena (Bolívar) y el otro de Caracas (Venezuela), los señalan de haberse robado el pasado 2 de abril del año en curso 38 reses de la Finca El Oriente, ubicada en el municipio de San Onofre (Sucre).

En esta misma población del norte del departamento de Sucre se produjo la captura de ambos en desarrollo de diligencias de registro y allanamientos ordenadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Onofre.

Crimen en los Montes de María

De otra parte, al caer la tarde del martes 16 de diciembre se produjo en la vereda El Paraíso, del municipio de Colosó, en la región de los Montes de María, el crimen de Henry Pérez, conocido como ‘El Cueva’.

Sus asesinos, de acuerdo con un letrero que le dejaron al lado del cadáver, justificaron su proceder por casos de abigeato.