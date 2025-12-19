El gobierno de Sucre abrió oficialmente la Oficina de Turismo y Cultura Departamental y con ello reactivó el Museo Arqueológico Manuel Huertas Vergara (MAMHVE) que se sitúa frente a la sede de la gobernación en la Avenida Las Peñitas, de Sincelejo.

Lea más: La Asamblea de Sucre revivió la Tasa de Seguridad

Con esta decisión la gobernadora Lucy García Montes integra el turismo, el patrimonio, la identidad territorial y el desarrollo económico.

“La reapertura de este museo nos invita a convertirnos en embajadores de nuestra historia y nuestro patrimonio. Todo lo que se haga desde la Oficina de Turismo y Cultura se articulará con el Fondo Mixto y a la vez con las demás secretarías de la Gobernación”, precisó la mandataria.

Cortesía gobernación de Sucre

Durante la apertura de estos dos escenarios hubo muestras artísticas y culturales.

Ver más: Inició la construcción de la primera Villa Olímpica en Sucre

La gobernadora destacó la importancia de valorar los activos culturales del departamento y que el Museo se proyecta con una visión de corto, mediano y largo plazo.

“A corto plazo trabajamos en la marca Sucre. A mediano plazo estamos construyendo la Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo y, a largo plazo, estableciendo cinco rutas turísticas que estarán listas para recibir a las más de 10 mil personas que llegarán al departamento, cuando Sucre sea sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2027”, afirmó la gobernadora

Por su parte, Tatiana Niebles Flórez, jefe de la Oficina de Turismo y Cultura, destacó que esta dependencia nace con el propósito de ordenar la oferta turística, fortalecer la identidad cultural y desarrollar productos turísticos institucionales; al tiempo que la gerente del Fondo Mixto de Cultura y las Artes de Sucre, Katia Romero Iriarte, resaltó el rol de la entidad que dirige como ejecutora técnica y articuladora cultural de esta estrategia departamental.

Lea también. La gobernación de Sucre invertirá $60 mil millones en vías de Sincelejo

“Desde el Fondo Mixto lideramos la puesta en valor del patrimonio y la activación de espacios culturales, generando identidad, memoria e impulso a nuestra economía local, siempre alineados con la Oficina de Turismo y Cultura”, señaló.