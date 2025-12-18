La Tasa de Seguridad, ese impuesto que pagan los estratos más altos y el sector comercial de algunos municipios del departamento de Sucre, entre ellos su capital Sincelejo, y que lo hacen a través de la factura del servicio de energía eléctrica, fue revivida por la Asamblea Departamental.

Con cinco votos a favor de esta iniciativa, fue aprobada en medio de una complicada sesión en la que el quórum fue roto, pero en el último minuto apareció en la sesión la diputada conservadora Lucía Amelia Cohen, quien a pesar de su voto negativo logró, con su sola presencia, que esta tasa tuviera vida porque hizo el quórum decisorio.

Dayana Calderón Noble, Jairo Solar, Julio Jarava Díaz, Carlos Carrascal y Luis Alfonso Álvarez, este último como ponente, fueron quienes aprobaron la Tasa de Seguridad en medio del rechazo de la ciudadanía y de los comerciantes que se hizo visible en la sesión con las intervenciones de los abogados y comerciantes activos de Sincelejo, Aldemar Alfaro y Roberto Reyes Vergara.

Alfaro reiteró que “es un grave error aprobar este proyecto de ordenanza que crea la Tasa de Seguridad porque no supera el filtro jurídico y el de conveniencia social. Los tributos deben ser claros en lo que son, no pueden ocultarse detrás de un nombre como está pasando aquí, y en materia tributaria las cosas no son como se llaman sino como realmente son y una tasa no es cualquier cobro o destinación específica. Esta tasa es ilegal”.

Por su parte Roberto Reyes reconoce que la seguridad es costosa, al tiempo que le pidió a los coadministradores del departamento no sumarle esa carga a los comerciantes que de por sí ya tienen más de 20 impuestos por los cuales responder.

“La seguridad vale mucho, pero que no sea a costillas de nosotros los comerciantes. Busquemos esos recursos por otro lado para dárselos a la seguridad que es una garantía del Estado”, dijo el abogado y comerciante que a su vez pidió cuentas sobre los recaudos que hacen para la seguridad desde los contratos que se firman.

Ambos coinciden en que existe incoherencia en la política de seguridad que se pregona en la ciudad de Sincelejo, “porque si fuera segura aquí existieran más empresas y es todo lo contrario. Aquí la realidad es otra”.

Por su parte la gobernadora Lucy García Montes celebró volver a contar con la Tasa de Seguridad porque “eso nos sirve para seguir proyectándonos como un destino turístico seguro y eso nos atrae”, anotó la mandataria.

En la sesión donde fue aprobada la Tasa de Seguridad, que se había caído (suspendida) desde el mes de agosto, estuvieron presentes miembros de la fuerza pública de Sucre.