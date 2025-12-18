Entre aplausos y proyectos de vida que comienzan, la Universidad de Córdoba celebró la graduación de 270 nuevos profesionales de programas de pregrado y posgrado, en cuatro ceremonias solemnes realizadas en la alma máter, con la presencia de directivas, docentes y familias que acompañaron este significativo cierre de etapa académica.

Las jornadas, realizadas a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde, se convirtieron en un espacio de encuentro entre la academia, las familias y la sociedad, reafirmando el papel de la universidad pública como motor de transformación social en el departamento y el país.

La mesa principal estuvo presidida por el rector Jairo Miguel Torres Oviedo, acompañado por la secretaria general, Estela Barco Jaraba; el vicerrector académico, Óscar Arismendy Martínez; el vicerrector de Investigación y Extensión, Deivis Luján Rhenals; y decanos de distintas facultades.

En su intervención el rector Torres Oviedo destacó el sentido de la universidad y el poder transformador del conocimiento, así como la responsabilidad ética que asumen los nuevos egresados.

“Hoy ustedes son paridos por esta universidad. Queríamos que este ‘parto’ ocurriera aquí, en el campus donde se gestó su proceso de formación, porque este lugar no es solo infraestructura, es historia, es identidad y es transformación”, expresó.

El rector recordó que, en sus 61 años de historia, la Universidad de Córdoba ha formado a más de 55 mil profesionales, muchos de ellos provenientes de contextos sociales adversos, posicionándose como una institución que encarna la lucha, la resiliencia y la esperanza de los pueblos cordobeses.

A su vez invitó a los nuevos profesionales a seguir escalando en el conocimiento, una “escalera sin techo”, y a continuar su formación en los programas de posgrado que hoy fortalecen la oferta académica institucional.

Uno de los mensajes centrales fue la defensa del carácter público de la Universidad de Córdoba y su misión social. El rector recordó que el 99 % de los estudiantes proviene de los estratos 1 y 2, y que la institución ha logrado reducir la deserción al 3,2 %, muy por debajo del promedio nacional.

“Si ustedes triunfan, triunfa la universidad. Si ustedes brillan, la universidad brilla. Hoy el sector externo reconoce la calidad de nuestros egresados, y eso se refleja en los rankings y en la confianza de las empresas”, puntualizó.