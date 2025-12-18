En la mañana de este jueves 18 de diciembre, el director seccional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca , Gilberto Jesús Calao González, fue asesinado en un ataque perpetrado por sicarios mientras se desplazaba en su vehículo particular.

El hecho ocurrió a eso de las 7:30 a.m. en el barrio El Jasmín, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al funcionario y le dispararon en varias ocasiones, provocando su muerte en el lugar. Calao González llevaba seis años al frente de la seccional de la DIAN en la ciudad y era oriundo de Córdoba.

Hasta el momento, se desconoce si el funcionario recibía amenazas, aunque se confirmó que en el momento del ataque no contaba con un esquema de seguridad. Tras el homicidio, las autoridades implementaron un plan candado en Tuluá para dar con los responsables.

Por otro lado, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, rechazó lo sucedido. “Esta es una situación muy lamentable y que nos toma de sorpresa. Una persona alto rango del estado que participa de la cotidianidad de nuestro municipio. Es una persona que desde hace muchos años venía desempeñando su cargo en el municipio, ese cargo es muy técnico, llevaba desde hace seis años en Tuluá”.

Por su parte, el personero del municipio, Óscar García, manifestó su preocupación por la violencia en la zona, en especial en un momento en que la ciudad mantiene un operativo de seguridad por la anunciada extradición de alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada.

“Hay que hacer un llamado a las autoridades para que intervengan, toda vea que se trataba de una persona que lideraba la dirección de la DIAN. Preocupa bastante que no se tenga controlada la situación en el municipio de Tuluá respecto a este tema de violencia”.

La Policía Nacional, tras confirmar el homicidio, envió sus condolencias a familiares y compañeros de trabajo deCalaoGonzález, y aseguró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

