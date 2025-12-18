En un contexto marcado por el aumento de las fricciones entre Venezuela y Estados Unidos, tanto por las acciones contra el narcotráfico como por el tema energético, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre su postura política frente a la situación.

Lea más: “Señor Petro, no hay duda de que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo”: padre de Miguel Uribe Turbay

Asimismo, en sus declaraciones también hizo referencia a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien tiene previsto participar en el ‘Hay Festival’ que se realizará en Colombia.

Aunque aún no está claro si su intervención será presencial o virtual, el mandatario extendió una invitación pública para que la líder venezolana asista “físicamente” al evento y pueda desarrollar su charla “libremente”.

La situación personal de Machado sigue siendo incierta, ya que tras su salida de Oslo se informó que sufrió una fractura en una de sus vértebras y no se conocen detalles precisos sobre su estado de salud o ubicación actual.

Durante su mensaje, Petro aseguró que Machado podría sentirse bienvenida en Colombia y hasta mencionó que “podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero”. Incluso planteó la posibilidad de hablar de la paz del Caribe “y no de invasiones”.

En EEUU el propietario del subsuelo es el propietario del suelo



En América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia



Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo.



Aquí lo que surge es una… https://t.co/G12wmlZ6Mm — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

Ver más: Esto se sabe de la última llamada de la jueza Vivian Polanía antes de ser hallada muerta en su apartamento

Petro y su postura frente al petróleo venezolano

La invitación a Machado fue realizada a través de un mensaje en redes sociales, en el que el jefe de Estado colombiano también reaccionó a recientes declaraciones del gobierno estadounidense sobre el petróleo de Venezuela, en medio del bloqueo naval que afecta la exportación del crudo.

El pasado 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que Estados Unidos fue el creador de la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización del sector en 1976 como “el mayor robo” cometido contra intereses estadounidenses.

Lea también: Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo anunciado por Trump

Petro respondió señalando que, “en América Latina el propietario del subsuelo es la nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la nación no es robo”.

Asimismo, sostuvo que existe “una falta de entendimiento total” de los marcos legales de los países latinoamericanos y enfatizó que dichas normativas deben ser respetadas, ya que son el resultado de procesos democráticos respaldados por pueblos soberanos.

Los cruces entre Petro y María Corina Machado

Días antes, tras conocerse que María Corina Machado fue reconocida con el Premio Nobel de Paz, Petro le envió una carta pública en la que cuestionó algunos de sus pronunciamientos internacionales. En particular, puso en duda que la opositora agradeciera el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del expresidente argentino Mauricio Macri.

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT Ana Corina Sosa, hija del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, acepta el premio en nombre de su madre, de manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es: ¿si usted ahora solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela? ¿Qué significa que busque apoyo al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?”, escribió Petro en una carta.

Finalmente, Petro advirtió que “ningún v ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar; si ocurre, toda Latinoamérica y el Caribe vivirán entonces otros cien años de soledad”.