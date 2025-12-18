El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que, con ayuda de los registros de cámaras de seguridad, las autoridades ya están en proceso de identificación de los hinchas que protagonizaron los disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot al concluir en la noche del miércoles la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

“Estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, dijo el funcionario en un video.

La hermosa cultura paisa del fútbol en paz se hizo presente en el Atanasio luego de la final entre Medellin y Nacional

Sostuvo Villa que quienes participaron en los demanes no se les considera hinchas, sino criminales por los delitos que cometieron tras el encuentro deportivo.

“Quienes protagonizaron estos hechos no son hinchas, se comportaron como criminales y deben ser tratados como tal. Esto tendrá consecuencias. Quienes invadieron la cancha, quienes agredieron, destruyeron bienes públicos y quienes generaron caos son delincuentes y van a ser tratados como tal”, aseveró.

EFE/ STR Desórdenes en el estadio de Medellín tras final de Copa Colombia.

Agregó que los implicados en los desórdenes en el estadio Atanasio Girardot “serán identificados y deberán ser judicializados y sancionados”.

“Vamos a convocar a la comisión local de fútbol para evaluar las sanciones que se van a poner por lo ocurrido”, sentenció.

declaraciones del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, sobre los hechos presentados en la final del clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.

Los disturbios comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del Medellín armados con palos, tubos y artefactos de pólvora invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

Más de 50 personas resultaron lesionadas, incluidos siete policías, según información preliminar.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a los actos violentos a través de su cuenta de X.

“No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia”, manifestó.

Agregó que los promotores de la violencia tendrán que pagar las consecuencias porque “el que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley”.