Cánticos, luces y un mensaje de convivencia marcaron el recorrido del pesebre móvil de la Policía Metropolitana de Santa Marta por distintos sectores de la capital del Magdalena y el municipio de Ciénaga, en el inicio de las actividades decembrinas promovidas por la institución.

La iniciativa hace parte de la estrategia ‘Una Navidad con Propósito’, con la que la Policía busca fortalecer el acercamiento con las comunidades, promover los valores familiares y reforzar la prevención durante esta temporada, especialmente frente al uso de pólvora.

El recorrido arrancó con las novenas navideñas en Ciénaga y en el sector 13 de Junio, donde uniformados del Grupo de Policía Comunitaria y del Grupo de Infancia y Adolescencia, ataviados con trajes alusivos a la Navidad, compartieron con niños, niñas y adolescentes espacios de integración, juegos y mensajes pedagógicos.

El vehículo institucional, transformado en un pesebre móvil, se convirtió en el punto de encuentro para las familias, que se reunieron en torno a la tradición navideña en un ambiente de alegría y participación comunitaria.

Durante las jornadas, los uniformados hicieron énfasis en la importancia del respeto, la solidaridad y la convivencia pacífica, al tiempo que reiteraron el llamado a evitar la comercialización y manipulación de pólvora, con el fin de prevenir accidentes y proteger a los menores de edad.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, indicó que el pesebre móvil continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad durante diciembre, llevando un mensaje de esperanza y reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y el bienestar ciudadano.