La Confederación Indígena Tayrona emitió un comunicado a la opinión pública en relación al asesinato de una integrante de la comunidad arhuaca en el municipio de Pueblo Bello, Cesar; hecho que se registró el 11 de diciembre, en el cual el agresor de la víctima era su compañero sentimental, por lo cual fue configurado como un feminicidio.

En este sentido, a través de la Comisión de la Mujer, Familia y Generación rechazaron de manera categórica, contundente e indignada, este crimen ocurrido en Karwa, sector Monochukua, contra Bunkwaney Arroyo Crespo, quien era madre de dos menores de edad y pilar fundamental de la comunidad.

“Este hecho atroz no representa ni refleja los principios, valores espirituales, culturales y normativos del pueblo arhuaco, ni de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el contrario constituye una grave transgresión a la Ley de Origen, el equilibrio espiritual del territorio y al respeto sagrado de la vida de las mujeres como fuente de vida”, señala el escrito.

En virtud de lo anterior, hicieron un llamado firme y directo a las autoridades indígenas competentes para que en el marco de la justicia propia actúen con determinación rigor y responsabilidad, aplicando los mecanismos de control, sanción y armonización que correspondan.

“Estos hechos no pueden quedar en la impunidad y que se establezca el orden espiritual social y comunitario”.

Asimismo exigen al Estado colombiano en especial a las autoridades judiciales y de investigación que asuman este caso con la máxima seriedad, adelantando las actuaciones necesarias dentro de la jurisdicción ordinaria, de manera articulada y respetuosa con la jurisdicción especial indígena para lograr el esclarecimiento total de los hechos, la identificación de los responsables y la garantía efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.