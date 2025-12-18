Los índices de inseguridad en el departamento de La Guajira siguen en aumento con el atentado sicarial perpetrado en las últimas horas en el municipio de Uribia.

En el hecho perdieron la vida los ciudadanos identificados como Angelmiro Marulanda Forero, de 31 años de edad y Jorge Pana Epinayu. Mientras que el lesionado responde al nombre de Germán José Rodríguez Suárez, de 24 años.

El crimen se registró a las 12:30 del mediodía de este jueves 18 de diciembre, sobre la calle 14 con carrera 10B, del barrio Abuchaibe.

La información preliminar de la Policía da cuenta que, los mencionados se encontraban departiendo en una mesa del restaurante Doña Kata, cuando llegó un vehículo particular, del cual iniciaron a dispararles en repetidas oportunidades y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho y familiares de los baleados los trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde los galenos en turno indicaron que dos llegaron sin signos vitales y oficializaron sus muertes.

Se logró conocer que Rodríguez Suárez, debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Maicao, donde permanece en estado crítico.

De acuerdo a usos y costumbres de la etnia wayuu, los allegados de las víctimas se llevaron los cuerpos. Sin embargo, personal de la Sijín y la Sipol iniciaron las investigaciones para dar con la captura de los responsables.

La Policía del departamento indicó que los móviles del atentado son materia de investigación.