Una acción rápida y coordinada del GAULA de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad, señalados de integrar una red de extorsión que venía afectando a comerciantes y estaciones de servicio en Santa Marta.

Leer también: Campesino fue asesinado a bala cuando ordeñaba una vaca

El operativo se desarrolló en el marco de la Estrategia Integral contra el Multicrimen y contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Seccional de Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió neutralizar a los presuntos responsables en flagrancia.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los detenidos, conocidos con los alias de Gory y El Duende, harían parte de la estructura criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS).

Su rol dentro de la organización estaría relacionado con la exigencia de cobros extorsivos a diferentes establecimientos comerciales, principalmente estaciones de servicio, ubicadas en varios sectores de la capital del Magdalena.

Según la información recopilada por el GAULA, las víctimas eran intimidadas y obligadas a realizar pagos mensuales a cambio de permitirles continuar con el desarrollo normal de sus actividades comerciales, bajo amenazas contra su integridad y sus negocios.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dinero en efectivo, el cual correspondería al pago producto de la extorsión, además de otros elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía y serán clave dentro del proceso judicial.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, señaló que este resultado hace parte de una ofensiva permanente contra las estructuras criminales que buscan lucrarse mediante la intimidación.

“La Policía Nacional continuará ejecutando acciones operativas contundentes para garantizar la seguridad ciudadana y desarticular las redes dedicadas a la extorsión, protegiendo al sector comercial y a la comunidad samaria”, afirmó el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes y ciudadanos para denunciar oportunamente cualquier hecho de extorsión a través de las líneas del GAULA 165, recordando que la información suministrada es tratada con absoluta reserva.