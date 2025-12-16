Un campesino fue asesinado a bala en la mañana de este lunes 15 de diciembre en una finca ubicada en el corregimiento de Bomba, en el municipio de Pedraza, departamento del Magdalena.

Según testigos, el ataque sicarial se produjo cuando la víctima, identificada por las autoridades como Jhon Jairo Muñoz Olaya, más conocido como ‘El Chu’, se preparaba para iniciar su jornada de trabajo en el campo.

Se conoció que Muñoz Olaya estaba en el área de la finca realizando el ordeño de sus vacas cuando dos individuos armados llegaron a bordo de una motocicleta, y sin mediar palabras, el parrillero sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.

Tras los disparos, otro trabajador que pasaba por el sitio encontró el cuerpo sin vida y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Uniformados de la Policía del Magdalena se presentaron en la escena, acordonaron el área y realizaron las diligencias pertinentes.

Los residentes del sector afirmaron a las autoridades que no tenían conocimiento de amenazas previas dirigidas contra Muñoz Olaya.

El cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia de rigor.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del homicidio y localizar a los responsables del ataque.