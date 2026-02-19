En el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, un equipo de investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) llegó a un punto señalado por la comunidad como lugar de interés forense.

Lea también: La SAE aplicó extinción de dominio contra mansión del exgobernador ‘Kiko’ Gómez en Barrancas, La Guajira

Según el organismo de búsqueda, durante el recorrido el equipo interdisciplinario realizó verificaciones, dialogó con la comunidad para fortalecer la hipótesis de sitios asociados a inhumaciones, avanzar en el proceso investigativo y proyectar intervenciones para recuperar los cuerpos de quienes allí fueron inhumados por el conflicto armado.

Asimismo la UBPD, destacó que para este 2026, el grupo de investigadores y expertos forenses espera avanzar en la recuperación de aproximadamente 50 cuerpos que pudieron ser inhumados en cementerios o sitios a campo abierto, recibir más de 100 solicitudes de búsqueda y realizar, al menos, 10 entregas dignas, como actos de profundo respeto y reconocimiento para las familias que por años han guardado la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

UBPD

Lea también: Colombiano con circular roja de Interpol fue capturado en Barranquilla por homicidio en España

“Las visitas a lugares de interés forense son clave para verificar, confirmar o descartar una intervención. En este 2026 nos hemos propuesto varias metas: proyectamos unas 100 solicitudes de búsqueda, muestras biológicas, realizar prospecciones con fines de recuperaciones en los que podamos exhumar entre 40 y 50 cuerpos y que se pueda avanzar en las identidades de los cuerpos recuperados o de las personas encontradas con vida para hacer esas entregas o reencuentros”, sostuvo Orlando Carreño Robles, coordinador de la UBPD en Cesar – La Guajira.

Reiteraron que la UBPD tiene cobertura en 28 municipios, entre el Cesar y La Guajira y uno del departamento del Magdalena, en los cuales el universo de personas desaparecidas es de aproximadamente 6.000 personas.

Lea también: “No es una ayuda que nosotros estemos pidiendo”: UNGRD tras anuncio de EE. UU. sobre apoyo humanitario para damnificados de Córdoba

En la capital del Cesar, las personas que tengan un familiar desaparecido en hechos asociados al conflicto armado, antes del primero de diciembre del año 2016, pueden darlo a conocer en oficina ubicada en la ciudad de Valledupar, en la calle 12 # 5 – 45 (barrio Novalito); o a través de las líneas telefónicas 3167444722 y 3165243128.