En desarrollo de labores de patrullaje, registro, control y solicitud de antecedentes, mediante el uso de la herramienta tecnológica PDA de la Policía Nacional, se produjo en el norte de Sincelejo la captura de un ciudadano requerido por una autoridad judicial para responder por el delito de tentativa de homicidio.

Se trata de Dubier Albeiro Lastra Arrieta, de 39 años, a quien los uniformados dejaron a disposición de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo.

La captura ocurrió en el barrio Botero, zona norte de la capital sucreña.

El aprehendido está a la espera de que le resuelvan su situación judicial.