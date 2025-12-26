La tranquilidad y la alegría que se vivía en una discoteca de razón social ‘La Zona’, ubicada en la calle 7J con calle 37 de Riohacha, se vio interrumpida, mientras las personas disfrutaban de la música y baile, cuando se presentó el asesinato de uno de los presentes.

El hecho sucedió a las 11:00 de la noche del pasado 25 de diciembre, cuando un sujeto armado ingresó al lugar y disparó en contra de Medardo Rafael Tapia Salcedo, quien sufrió varios impactos de arma de fuego. En el mismo ataque resultó herida Estafeny Michel Cabarcas Mejía, quien era la acompañante de la víctima mortal.

La Policía Nacional indicó que según versiones de los testigos, el asesino ingresó y sin mediar palabras disparó contra los antes mencionados. Seguidamente este individuo salió corriendo del lugar y se subió a una motocicleta que era conducida por otra persona.

Asimismo, se estableció que los investigadores judiciales buscan si en la discoteca y en los locales cercanos hay cámaras de seguridad que hayan captado a los responsables del asesinato a fin de identificarlos y dar con su paradero.

La inspección técnica del cadáver y las investigaciones quedaron a cargo de la Sijín de la Policía Nacional. Tapia Salcedo tenía antecedentes penales por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Por ahora, no hay claridad en los móviles del crimen.