De varios impactos de proyectil de arma de fuego asesinaron a un hombre en el perímetro urbano del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Víctor Alfonso Vidal Flórez, de 39 años de edad.

El homicidio se registró en la noche de este lunes, en la calle 2 sur con carrera 1b0-13, del barrio Nueva Colombia.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en la terraza de su vivienda, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. Quien hacías las veces de parrillero descendió del vehículo y le propinó varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax, los cuales le causaron la muerte en el acto.

Una vez perpetraron su cometido, le dejaron al lado del cuerpo tendido sin vida, un panfleto que decía “E.G.C presente 666 por sapo de la ley E.G.C”, y huyeron con rumbo desconocido.