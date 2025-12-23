En esta Navidad 2.500 niños y niñas de los sectores más vulnerables de la ciudad de Sincelejo ya cuenta con un juguete como regalo anticipado del Niño Dios.

Ese aguinaldo que llenó de alegría a los pequeños les fue entregado por el alcalde Yahir Acuña Cardales, la primera dama Sofía Méndez y el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, quienes recorrieron por más de 12 horas el lunes 22 de diciembre diversas zonas de la capital sucreña.

No solo hubo la entrega de detalles, también fue un momento de recreación y sano esparcimiento en más de 10 sectores y barrios donde realizan las novenas.

“Nos llena de felicidad poder compartir sonrisas y emociones con los más pequeños del hogar, reafirmando nuestro compromiso con la niñez y con el futuro de Sincelejo”, expresó el alcalde Yahir Acuña.

Además en las últimas dos semanas el mandatario de los sincelejanos también ha entregado alimentos a los beneficiarios de los programas sociales, como madres y padres cabeza de hogar, madres gestantes y lactantes, a los manipuladores del PAE, taxistas, mototaxistas y miembros de la comunidad Lgbtiq+, entre otros.

Histórico recaudo

A propósito de alimentos, a través de la estrategia Donatón que inició el pasado 15 de diciembre y terminó ayer lunes 22, la administración municipal logró recolectar 140 toneladas de alimentos no perecederos que serán entregados, por fases, durante el 2026 a las familias más necesitadas.