La Escuela Politécnica de Artes del departamento de Sucre graduó una nueva cohorte.

Cerca de 345 nuevos artistas fueron certificados en programas técnicos laborales por competencias, consolidando su misión de formación artística con enfoque social, inclusivo y territorial.

Anatael Garay, director de la institución destacó de manera especial la graduación de egresados pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, personas en condición de discapacidad y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Recibieron certificación como Técnicos Laborales por Competencias los egresados en Animador en Recreación y Deportes (4 graduados), Artes Escénicas (6), Community Mánager (13), Diseño y Artes Gráficas (38), Instructor de Danzas (45), Instrumentista Ejecutante (116), Informador Turístico (2) y Maestro en Arte (35).

Durante la ceremonia la institución exaltó la dedicación y disposición de la gobernadora Lucy García Montes, cuyo liderazgo ha impulsado de manera decidida el fortalecimiento de la institución más antigua de la región.

Asimismo, resaltaron el trabajo coordinado y transversal con la institución hermana Fondo Mixto de Promoción y las Artes de Sucre, que financió la certificación de artistas empíricos de la región, y el programa de la Gobernación, Sucre Escucha, orientado a la formación de nuevos talentos.

Estas acciones mancomunadas, desarrolladas durante seis años, han beneficiado a más de 600 artistas, entre noveles y empíricos, incluyendo participantes del Bajo Cauca antioqueño, de los Montes de María del departamento de Bolívar y de otras regiones del país como San Andrés Islas.

El director de la institución, Anatael Garay indicó que, en los dos años del gobierno de Lucy García Montes, y gracias al trabajo articulado interinstitucional se han graduado en áreas como música, diseño, artes plásticas, auxiliar en nuevas tecnologías y community mánager.