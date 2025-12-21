Al cierre de 2025, los hogares colombianos centran su atención en los ajustes financieros que traerá el nuevo año. El incremento en el costo de bienes y servicios, tales como la canasta familiar, matrículas escolares y mensualidades de salud, está intrínsecamente ligado a indicadores macroeconómicos que se definen en las últimas semanas del año.

Aunque la negociación del salario mínimo entre el Gobierno, empresarios y sindicatos suele acaparar los titulares, existen otros rubros, como los arrendamientos, cuya regulación ya permite anticipar su comportamiento.

En Colombia, el incremento en el valor de los alquileres no es una decisión que el propietario tome de forma aleatoria. Este proceso está estrictamente regulado por la Ley 820 de 2003, la cual dicta que el reajuste anual del canon debe ser proporcional a la inflación registrada el año inmediatamente anterior.

Para el periodo de 2026, la cifra de referencia es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE. Con corte a noviembre de 2025, la inflación acumulada se sitúa en un 5,30 %. Este porcentaje se convierte en el techo máximo legal que los arrendadores podrán aplicar a sus contratos habitacionales durante el próximo año.

A continuación, se presenta una tabla técnica que ilustra cómo impactará este porcentaje en diferentes niveles de canon mensual, asumiendo que la cifra definitiva de diciembre no varíe drásticamente:

Superar estos topes porcentuales infringe la normativa vigente y puede acarrear sanciones para el propietario.

Es fundamental que tanto arrendadores como arrendatarios comprendan que el incremento no entra en vigor de manera generalizada el 1 de enero. Según la normativa colombiana, deben cumplirse dos condiciones:

Periodicidad : el aumento solo puede realizarse una vez cada 12 meses.

: el aumento solo puede realizarse una vez cada 12 meses. Vigencia del contrato: El nuevo valor solo se hace efectivo al momento de la renovación o prórroga del contrato. Por ejemplo, si un contrato fue firmado o renovado el 15 de mayo, el valor actual se mantiene congelado hasta mayo de 2026.

Aunque el dato de noviembre es de 5,30 %, el Banco de la República y diversos analistas financieros mantienen proyecciones ligeramente distintas para el cierre definitivo de diciembre: la estimación optimista lo mantienen en 5,1 %, mientras que estimaciones más conservadoras lo sitúan en 5,5 %.

El dato exacto que publicará el DANE en los primeros días de enero será el factor determinante para la actualización de todos los contratos que se venzan a lo largo de 2026.