Con ocasión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 de los cuales el departamento de Sucre es sede, la gobernación viene fortaleciendo su talento humano, por eso ya certificó a 70 entrenadores deportivos que culminaron su formación como Técnicos Laborales en Entrenamiento Físico.

El proceso formativo a personas procedentes de varios municipios del departamento y beneficiarios de un programa de becas, fue posible gracias a un convenio entre la gobernación de Sucre, Indersucre y el Politécnico del Caribe.

Esta iniciativa tiene especial importancia en el marco de la nueva Ley del Deporte, que establece como requisito la certificación de los entrenadores para poder dirigir selecciones nacionales y procesos deportivos oficiales.

Gobernación de Sucre

Durante el acto de graduación, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó que la formación de entrenadores fue una prioridad desde el momento en que el departamento fue designado sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

“Cuando fuimos seleccionados como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, en la primera conversación con el director de Indersucre, Samuel Álvarez, pensamos inmediatamente en lo más importante: nuestra gente. Si hoy preparamos y formamos a nuestros entrenadores, estamos formando técnicos laborales en entrenamiento físico que serán integrales”, afirmó la mandataria.

Invitó a su vez a los nuevos entrenadores a asociarse y organizarse con el fin de gestionar recursos y fortalecer sus proyectos deportivos en el territorio.

El proceso de formación fue de seis meses, con clases presenciales los fines de semana y el acompañamiento de docentes de alta calidad.