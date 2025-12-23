La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este lunes la solicitud de sometimiento del exalcalde de Coveñas, Rafael Antonio García Garay, y de siete exconcejales del municipio, señalados de nexos con los paramilitares.

La decisión se dio luego de determinar que los exfuncionarios no aportaron información relevante ni detallada sobre sus vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El exmandatario local y los exfuncionarios no habrían cumplido con el requisito de verdad plena exigido para acceder a los beneficios del sistema transicional; por lo tanto, los procesados serán remitidos a la justicia ordinaria para el cumplimiento de sus condenas.

Los exconcejales vinculados a esta decisión son: Abel Toscano Benítez, Manuel Ríos Revueltas, Duverly Garay Mendoza, Eladio Muentes Ávila, Obelio Cárdenas Álvarez, Carlos Olivera García y Bertilio Orozco Romero.

Cabe recordar, que los implicados fueron condenados el 12 de mayo de 2015 como coautores del delito de concierto para delinquir agravado. Según el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, estos exfuncionarios pactaron alianzas con Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante del Bloque Héroes de los Montes de María.

“Los comparecientes se abstuvieron de entregar aportes concretos sobre otras conductas delictivas cometidas por las estructuras paramilitares en Coveñas y zonas aledañas”, señaló la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

En ese sentido, el tribunal concluyó que el testimonio de los solicitantes se limitó a reiterar hechos ya probados en las sentencias de la justicia ordinaria.

Modus operandi

Según las investigaciones, el modus operandi de dicha alianza consistía en la suscripción de contratos ficticios con cooperativas controladas por las AUC para la ejecución de obras civiles que nunca se realizaron en Coveñas, Sucre, desviando así recursos públicos hacia la estructura criminal.