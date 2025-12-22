El país no sale de la conmoción por el triste desenlace que tuvieron una pareja de esposos cuando se movilizaban por la vía Buga-Buenaventura, a la altura del corregimiento Córdoba, en Valle del Cauca: murieron aplastados por una tractomula ante la mira impotente de su pequeño hijo que sobrevivió al fatídico accidente.

En un video que se conoció poco después del siniestro vial se aprecia como el carro en el que viajaban Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz –las víctimas- espera a que una caravana de vehículos avance, mientras que por detrás la tractomula, aparentemente sin frenos, se va contra el automotor.

Cortesía

Los esposos no mueren por el impacto trasero, sino, además, porque delante de ellos había otra tractomula frenada que terminó impactando la defensa del vehículo que quedó reducido a chatarra en medio de los dos enormes tractocamiones.

En el carro también viajaba un niño, el hijo de las dos víctimas, sin embargo, este se salvó pues segundos se había bajado para orinar a un costado de la vía aprovechando que los carros no avanzaban, tal como se aprecia en un video que graba una de los dos fallecidos donde también quedó registrado el choque.

#BUENAVENTURA: Se conocen imágenes del trágico accidente en la vía al mar que acabó con la vida de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja de esposos reconocida y apreciada en el sector de Bellavista , donde eran propietarios del granero “Judas”.



En una cámara de… pic.twitter.com/HbIEzCXqoG — Esto es Cali Ve (@estoescali_) December 21, 2025

Al menor se le ve de espaldas, voltea al lado y lado de la vía e incluso mira a donde lo graban y al percatarse orienta su cabeza al frente. Termina de orinar y se dispones a cruzar, sin embargo, antes de hacerlo la tractomula choca contra sus padres.

Sus padres murieron inmediatamente en el sitio producto del violento choque que presenció el pequeño y por el que pedía auxilio.

Atónito y desconsolado, relatan testigos de la colisión, el menor gritan que “por favor, saquen a mis padres”. El niño presenció el rescate de los cuerpos por parte de los organismos de socorro que atendieron la emergencia.

Pero lo más desgarrador de todo fue sus últimas palabras a sus padres: “Mami y papi, los amo”, decía el niño.