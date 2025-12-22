Si bien en un principio se habló de que un microsueño del conductor había sido la causa del trágico accidente del pasado domingo 14 de diciembre en la vía Belén, sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza, Antioquia, que dejó 17 muertos (la mayoría menores de edad al tratarse de una excursión escolar), este lunes 22 de diciembre, nueve días después del siniestro, se conocieron detalles que le daría un giro a la historia.

En declaraciones a medios de comunicación, el Ministerio de Transporte, a través de la Superintendencia de Transporte, anunció graves hallazgos tras una inspección que se hizo alrededor de este siniestro vial.

Para indagar qué había ocurrido y cuáles fueron las causas de este lamentable accidente, que dejó además 20 heridos, la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transporte activó un protocolo de investigación, encontrando que el Centro de Diagnóstico Automotor que se encargó de hacerle la evaluación al vehículo habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, razón por la cual anunciaron la suspensión inmediata por un periodo de seis meses del CDA Comercializadora Servisuper Ltda.

“Nos encontramos con cosas bastante terroríficas. La inspección que hizo el CDA de ese bus no cumplió ni siquiera con el 20 % del listado de chequeo que exige una revisión técnico-mecánica”, indicó la Superintendencia.

Frente a este hecho puntual, el Ministerio de Transporte indicó que “de acuerdo con las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el Centro de Diagnóstico Automotor habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía".

La medida sancionatoria también cobijó a la empresa Precoltur, entidad administradora del vehículo, “Tuvo demasiadas falencias frente a lo que la norma establece para este tipo de viajes y transportes a nivel nacional”,agregó la entidad de vigilancia.

Así las cosas, el CDA involucrado no podrá expedir certificados y estará inhabilitado para la prestación de sus servicios.