La alcaldía de Cartagena continúa fortaleciendo la seguridad y la atención de emergencias en la ciudad, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos.

En este 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena incorpora dos nuevas máquinas especializadas a su parque automotor, honrando el compromiso adquirido por el alcalde Dumek Turbay Paz, el pasado 16 de diciembre de 2024, durante el inicio de las obras de la nueva Estación de Bomberos en Bocagrande.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

“Lo prometimos y lo cumplimos: la salvaguarda de cada cartagenero y nuestra capacidad de respuesta frente a la atención de cada emergencia siguen fortaleciéndose con decisiones priorizadas desde un gobierno que escucha y actúa. Es por eso que, con adquisiciones como estas dos nuevas máquinas, demostramos que no escatimamos esfuerzos para darle solución a problemas históricos que venían siendo ignorados”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Como parte del proceso de adquisición y verificación técnica, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández viajó a la fábrica Rosenbauer, en los Estados Unidos, para supervisar y probar directamente la tecnología de los vehículos, garantizando que cada uno de sus sistemas y equipamientos cumpla con los más altos estándares internacionales y responda a las necesidades operativas de Cartagena.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Las nuevas unidades cuentan con tecnología de última generación y están diseñadas para optimizar la atención de emergencias en distintos escenarios de la ciudad.

Máquina extintora estructural: cuenta con un tanque de agua con capacidad para 1.000 galones y está diseñada bajo estándares internacionales de seguridad. Su estructura permite transportar cómodamente a la tripulación, así como llevar el equipo necesario para atender emergencias de gran magnitud de manera rápida y eficiente.

Unidad de primera intervención multipropósito: es un vehículo ágil y versátil, ideal para atender emergencias en sectores de difícil acceso o con calles estrechas. Tiene capacidad para cinco bomberos, espacio para su equipamiento y un sistema que le permite apagar incendios mientras se encuentra en movimiento, con un tanque de agua de 400 galones.

De manera complementaria, la Administración Distrital realizó también una dotación de uniformes y herramientas especializadas para el personal del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de fortalecer su labor diaria y garantizar mejores condiciones de seguridad durante la atención de emergencias.

Más personal capacitado

Igualmente, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias finalizó el Programa Bomberitos Comunitarios —segundo semestre de 2025 y cerró el proceso formativo de Brigadistas por la Vida, una estrategia de educación preventiva que fortalece la cultura del autocuidado, la gestión del riesgo y la prevención de emergencias en las comunidades.

Durante este segundo semestre, 850 niños y niñas de distintos sectores de la ciudad culminaron su proceso de formación.

En total, durante el primer y segundo semestre de 2025, el programa logró la formación de 1.700 niños y niñas que hoy son agentes preventivos dentro de sus comunidades, con conocimientos sobre: cómo se compone un incendio, clasificación de los incendios y medidas de prevención en el hogar, la escuela y el entorno comunitario.