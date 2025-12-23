En diferentes sectores de Valledupar, especialmente puntos críticos donde se requería atención permanente debido a la disposición inadecuada de desechos, la empresa Aseo del Norte, realizó un trabajo de recuperación que les permitió retirar más de 2.300 toneladas de residuos sólidos.

Estas labores estuvieron concentradas en los sectores de: La Malena, Pabellón del Pescado, Brisas de la Popa, el bulevar de la carrera 27 y el lote Concha Moreno, espacios que hoy se mantienen bajo control y que fueron transformados en jardines ecológicos.

De manera complementaria, realizaron la recolección permanente en corredores estratégicos de la ciudad que cuentan con el servicio regular, sin embargo, persiste la disposición inadecuada de residuos. Estas acciones les permitieron retirar 420 toneladas en la avenida Simón Bolívar, 340 toneladas en la carrera 23, cerca de 600 toneladas en la carrera 27 y aproximadamente 580 toneladas en la avenida Fundación, evitando la formación de puntos críticos.

Asimismo 32.692 usuarios fueron sensibilizados sobre el manejo adecuado de los residuos, horarios y frecuencias de recolección, y se realizaron jornadas de limpieza comunitaria con la participación de 1.298 personas.

“La recuperación de los puntos críticos es el resultado de un trabajo constante y sostenido en el tiempo. Son espacios que, pese a las intervenciones permanentes, requerían un refuerzo operativo para evitar que siguieran siendo focos de contaminación. Hoy podemos decir que estos puntos se encuentran bajo control y en proceso de recuperación, gracias a una operación diaria, al compromiso de nuestros equipos en el municipio y al trabajo articulado con la administración municipal”, afirmó Mauricio Muriel Escobar, gerente de Aseo del Norte.

De esta manera lograron la recolección de 134.845 toneladas de residuos, a las que se suman 5.100 toneladas en la zona rural.