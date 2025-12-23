Consternados están los habitantes del municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar, por el triple homicidio que se registró la noche del pasado sábado 20 de diciembre entre las poblaciones de Morrison y Los Ángeles.

Lea más: Disputas territoriales entre grupos armados, el móvil que maneja la Policía sobre masacre en Río de Oro

La recompensa de 30 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables continúa vigente, según confirmaron las autoridades.

El crimen cobró la vida de Anderson Rocha Núñez, su compañera sentimental Geraldine García y Kendry Melissa López García, una menor de 12 años, todos integrantes de una misma familia. En medio del violento ataque, una niña de cuatro años logró sobrevivir sin presentar lesiones físicas.

Asimismo, el dolor se mantiene latente entre los habitantes del municipio, especialmente en estas fechas de fin de año, cuando la menor ya no podrá compartir con sus padres ni con su hermana. La niña se encuentra actualmente recibiendo atención psicológica especializada, como parte del proceso para afrontar el trauma vivido.

Ver más: Director de la Policía lamentó masacre en que murió una pareja y su hija ocurrida en Río de Oro

Por otro lado, Nelly Mejía, abuela de la menor sobreviviente y madre de una de las víctimas, habló sobre la situación emocional de la niña en entrevista con el medio RCN Noticias, señalando que aún no comprende lo sucedido ni las razones por las que también fue asesinada la adolescente de 12 años.

“Arriba hay un Dios que para abajo mira. ¿Quién será el que va a juzgar? Mi señor, solamente él. Es el único que va a juzgar, sabe que son inocentes, no debían nada. ¿Una niña de 12 años qué culpa puede tener?”, expresó Mejía.

Y añadió que la niña “está un poquito traumatizada. La pasaron con psicólogo y la tienen en ese proceso”.

Lea también: Masacre en Río de Oro, Cesar: una niña entre las víctimas

Finalmente, la menor quedó bajo protección de las autoridades competentes, quienes le brindan acompañamiento integral mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este hecho que marcó de manera irreversible a una familia y a toda una comunidad del sur del Cesar.