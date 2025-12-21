Consternados están los habitantes del municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar, por el triple homicidio que se registró la noche del sábado 20 de diciembre entre las poblaciones de Morrison y Los Ángeles.

Entre las víctimas, que se desplazaban en una motocicleta, está la niña Melissa López García, de 12 años, su mamá Nelly Geraldine García Mejía y Anderson Rocha Núñez, el conductor de la moto y pareja sentimental de la mujer.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional a través de la subestación de Los Ángeles, una llamada a la línea de emergencia a las 9:46 de la noche del sábado dio cuenta que en el corregimiento de Morrison se había registrado el triple homicidio con arma de fuego.

A la niña de 12 años la alcanzaron a llevar al Hospital Álvaro Rodríguez González del municipio de San Martin, Cesar, pero a los pocos minutos falleció por la gravead de las heridas.

Las primeras versiones de esta masacre dan cuenta que las ahora víctimas fueron abordadas en la vía por varios particulares que les dispararon en reiteradas ocasiones.