La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán visitó la tarde de este viernes a los 31 soldados heridos, tras el ataque terrorista del ELN, en la base militar de El Juncal.

Le puede interesar: Mientras base militar en Aguachica era atacada por el ELN, drones sobrevolaron estaciones de Policía en el Cesar

La mandataria llegó hasta el Hospital José David Padilla Villafañe, y la clínica Alta Complejidad, donde se encuentran un gran número de militares lesionados, para brindarle su apoyo y solidaridad. Al mismo tiempo que indico que dos de los 31 heridos, serán trasladados en las próximas horas a una clínica de mayor complejidad en Bogotá.

“Esto es un hecho reprochable y que se condena desde todo punto de vista. Es pedirle perdón a la sociedad. Nos distrajeron colocando explosivos en diferentes sectores en medio del paro armado entre Pailitas y Pelaya, cuando ya se tenía pensado un ataque en la zona rural del municipio de Aguachica, pero queremos decirle a los bandidos que aún no se han atribuido este atentado. A la ciudadanía le decimos que estamos de pie”, expresó la mandataria.

Vea aquí: ‘El Cesar no tiene capacidad de respuesta para un ataque de estos’: Elvia Sanjuan, gobernadora del Cesar

Asimismo, indicó que las tropas están desplegadas en el territorio y con el apoyo de la Policía Nacional restablecerán el orden y tranquilidad en el departamento.

“Rechazamos y condenamos estos actos cobardes. Estamos mostrando la capacidad que tenemos no reactiva, pero sí de reponernos ante esta situación que hoy lamenta y enluta al departamento del Cesar, precisamente en el cono sur. Tenemos desplegados en la Troncal del Caribe, diferentes puntos de control ubicados en San Alberto, San Martín, Curumaní, en Bosconia y en El Copey”, detalló Sanjuán Dávila.

Lea también: Asciende a siete el número de soldados fallecidos tras ataque terrorista a base militar en Aguachica

Reiteró el llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de la Defensa porque el departamento del Cesar necesita enfrentar la crisis de los efectos postCatatumbo con ayuda, al no contar equipos antidrones en el territorio. “Los policías y soldados hacen lo posible con las herramientas que tienen, necesitamos contrarrestar el accionar de cuatro grupos armados con presencia en el territorio que hoy atentan y accionan contra nuestra gente”.