Una noche de terror se vivió en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, el pasado jueves cuando fue atacada con dos cilindros bombas y artefactos explosivos lanzados con drones, la base militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N°14, ubicada en el corregimiento de El Juncal.

Este ha sido el más duro golpe registrado durante este año en contra la fuerza pública del departamento, dejando siete soldados muertos y otros 31 heridos con diferentes lesiones.

Tras el hecho la tranquilidad en la población se vio interrumpida y de inmediato se activaron todos los mecanismos de alerta por parte del Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes coordinaron los traslados de los soldados heridos a la Clínica Alta Complejidad y al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, generándose además una emergencia hospitalaria.

Paralelamente la misma fuera pública hacía una intervención en el lugar de los hechos contabilizando entre los escombros de la base, seis soldados fallecidos, ya que el séptimo murió en un centro hospitalario.

Los uniformados que perdieron la vida fueron: Kevin Andrés Méndez Torres, Juan David Pérez Vides, Mateo Pino Pulgarín, Jorge Mario Orozco Díaz, Jhon Fredy Moreno Sierra, Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez; todos soldados profesionales, al igual que el soldado regular Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Esa misma noche se conocieron los pronunciamientos de rechazo y condena contra este atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional, el cual había anunciado que el paro armado finalizó el 17 de diciembre a las 6:00 de la tarde.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, como primera medida indicó que se rechaza este atentado, “perpetrado por bandidos del ELN del Frente Camilo Torres Restrepo, sobre esta base de entrenamiento del Batallón Ricaute. Por eso enviamos un mensaje de solidaridad a todas las familias de nuestros soldados que perdieron la vida”.

En cuanto a los soldados heridos, el alto mando militar indicó que se encuentran en recuperación y que cinco de ellos requirieron atención especializada, y los otros 26 con afectaciones menores.

“Esta estructura del ELN son los responsables de este hecho, el cabecilla de la estructura del Frente Camilo Torres Restrepo, es alias Wilder, quien es el principal responsable de esta actuación criminal y terrorista, la cual fue realizada cerca de las 7: 30 de la noche, para el lanzamiento de los explosivos utilizaron una rampla móvil que es una volqueta condicionada con estos artefactos, pero las afectaciones principales fueron con drones que se ubicaron encima de los alojamientos de la tropa y ahí lanzaron los artefactos sobre un alojamiento de hamacas donde es que los soldados pernoctan para descansar”, explicó el general Cardozo Santamaría.

De igual manera indicó que como institución tienen una línea de trabajo para enfrentarse a este tipo de amenazas, que consiste en el entrenamiento de las unidades que están desplegadas en el territorio. La segunda es la tecnología para detectar la presencia de drones y la última es la inhibición, “estamos en el proceso de adquisición para estos últimos puntos y se necesitan recursos importantes, y está en los alrededores de los 1.400 millones de pesos, se requieren una cantidad de equipos para desplegarlas en los territorios, son más de 3.000 pelotones en el país”.

El general indicó además que se van adquirir equipos para las distintas brigadas, con prioridad en las áreas más críticas, “El ELN sabe que en las áreas críticas hay capacidades desplegadas por ello concentra ataques en áreas con capacidades menos intensas, como sucedió en Tunja y ahora en esta área de Aguachica, donde es un área de entrenamiento no de operaciones, entonces ellos aprovechan esas condiciones y despliegan las capacidades de drones, esos bandidos lo están haciendo desde hace rato y lo han ido perfeccionando, nadie se salva de drones porque es muy difícil poder anticiparlos sino se tienen los equipos de detención e inhibición, que son es una alta tecnología y si no lo tenemos es difícil, es un dron invisible a la vista y cuando se sienten son las granadas”, puntualizó el comandante general del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo Santamaría.

‘Necesitamos más apoyo en tecnología para la fuerza pública’

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, indicó que desde el momento cero que conocieron los hechos establecieron contacto con el Gobierno nacional, específicamente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con quien pudo dialogar pasadas las 12:00 de la medianoche.

En este sentido, se solidarizó con los familiares de los fallecidos y con toda la comunidad del municipio que hoy está en zozobra.

“No podemos seguir exponiendo la vida de nuestros soldados y policías y seguir teniendo los mismos resultados, es un tema muy complejo para la institucionalidad en el municipio de Aguachica, por lo cual se van a tomar medidas administrativas, hoy todos los municipios del sur del departamento tienen miedo y zozobra, no teníamos que cerrar este año así y entregar seis cuerpos a las familias de los fallecidos por cuenta de estos grupos armados que han venido haciendo ruido desde mucho tiempo en nuestro departamento y le hemos dicho al Gobierno nacional, que era una situación que se iba a incrementar”, manifestó la mandataria.

Destacó que no tiene quejas de los coroneles y de los soldados en el territorio, quienes han trabajado por brindar seguridad a toda la población, pero que siguen estando solos ya que el departamento del Cesar no es competitivo para atender una situación de esta amplitud.

“No tenemos equipos antidrones ni esa capacidad de respuesta para que nuestra fuerza pública pueda permanecer aún más cuidada y en beneficio de la gente, al final lo que necesitamos es las herramientas, pero es muy triste y lamentable que para acelerar la compra de las herramientas necesarias, sea la muerte de los soldados y los otros heridos, eso no tiene justificación y es muy desacertado del presidente cuando toma una decisión en medio de un consejo de ministro, pero por lo que sucede en Aguachica, llevamos dos años pidiendo al Gobierno nacional todo un equipo de antidrones, y si tuvo que ser esto, que pensar por mi territorio que llevó a una urgencia manifiesta, seguiremos esperando técnicamente lo que merece nuestros territorios y le seguiremos pidiendo al Gobierno nacional apoyo ante el incremento de la presencia de los violentos”, sostuvo la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

Precisamente pasado este ataque terrorista el presidente Gustavo Petro, a través de X expresó cuando se encontraba en el consejo de ministros, “Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”.

‘Tenemos miedo’

Un habitante del casco urbano del municipio de Aguachica indicó que toda la población está con miedo y zozobra por lo que pueda suceder, “Esto que sucedió nos mantiene intranquilos, ayer veíamos pasar las ambulancias sin saber qué sucedía y a los pocos minutos nos enteramos, el hospital y la clínica colapsaron y ahora no sabemos qué pueda pasar, más en estas fechas que son sensibles y nos hace recordar la masacre ocurrida el 29 de diciembre del pasado año”.