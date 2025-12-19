El ataque con explosivos a la base militar ubicada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, deja, hasta el momento siete militares fallecidos y más de 25 heridos, además de la destrucción.

Una de las víctimas mortales es el soldado cordobés Juan David Pérez Vides, de 20 años.

El soldado profesional era nativo del municipio de Sahagún, y su familia reside en el barrio Santa Lucía, donde sus amigos y vecinos se han sumado al dolor por lo ocurrido con él y con otros uniformados a raíz de la acción delictiva atribuida a la guerrilla del ELN.

Pérez Vides era uno de los uniformados que la noche del jueves 18 de diciembre se encontraba en el Batallón de Infantería N° 14 de la Brigada 27 del Ejército Nacional, ubicado en la vereda El Juncal, en Aguachica, y que fue atacado con explosivos a través de drones.