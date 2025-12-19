En la noche del pasado jueves 18 de diciembre fue atacada con ráfaga de disparos la base militar El Juncal, perteneciente al Ejército Nacional, en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar.

Las autoridades aseguraron que el responsable de este ataque terrorista es es el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Pudo establecerse que integrantes de este grupo armado atacaron a tiros dicho lugar donde se encontraban varios soldados a las afueras. También activaron explosivos.

Asimismo, el Ejército confirmó que el hecho deja hasta el momento seis soldados muertos y más de 31 heridos.

Frente a lo ocurrido, diferentes sectores políticos se pronunciaron este viernes en rechazo a las acciones violentas perpetradas por el Eln.

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia aseguró que “el gobierno Petro le entregó el país a los criminales. Tenemos que recuperar el control”, y añadió a través de su cuenta de X que:" Es hora de darle a los colombianos la tranquilidad de vivir en paz".

Asimismo, el exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, manifestó que “debemos unirnos en apoyo a nuestras Fuerzas Militares para combatir y derrotar a un grupo terrorista y delincuencial que claramente nunca ha tenido voluntad de paz”.

Cristo extendió sus condolencias a los familiares de los seis soldados asesinados, y aseguró que “el 7 agosto de 2026 levantaremos cualquier mesa que se mantenga con estos bárbaros y garantizaremos la inversión suficiente en tecnología e inteligencia para evitar que sigan sembrando violencia en los territorios”.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que “el grupo armado sigue decidido a mantener el país en medio del miedo y la zozobra”, y agregó en su trino que: “No es admisible argumentar que el ataque se dirigió a un objetivo militar. El DIH no se hizo para justificar la guerra, sino para reducir el sufrimiento causado por los conflictos armados”.

Sobre el hecho reportado en Aguachica - Cesar, atribuible al ELN:



El grupo armado sigue decidido a mantener el país en medio del miedo y la zozobra.



No es admisible argumentar que el ataque se dirigió a un objetivo militar.



De igual manera, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, rechazó el ataque terrorista contra la base militar en Aguachica, Cesar, y aseguró que son “inaceptables los ataques a las fuerzas armadas como el registrado en la noche anterior en Aguachica con saldo de 6 soldados asesinados. Hemos venido advirtiendo del debilitamiento a las fuerzas militares”.

Mac Master indicó además que “se trata de un proceso de pérdida de control territorial sistemático”.

Inaceptables los ataques a las fuerzas armadas como el registrado en la noche anterior en Aguachica con saldo de 6 soldados asesinados

El senador Mauricio Gómez Amín aseguró, a través de su cuenta de X, que “la ausencia de autoridad tiene a los delincuentes sueltos, libres y aterrorizando a la comunidad sin miedo. ¡Esto es el gobierno de Petro!“.

Indicó además que “el fracaso de la Paz Total es evidente: los grupos criminales están fortalecidos y los ciudadanos desprotegidos”.

La ausencia de autoridad tiene a los delincuentes sueltos, libres y aterrorizando a la comunidad sin miedo. ¡Esto es el gobierno de Petro!



El fracaso de la Paz Total es evidente: los grupos criminales están fortalecidos y los ciudadanos desprotegidos.



Asimismo, el senador Carlos Meisel se pronunció sobre lo sucedido. “Que dolor causa el atentado terrorista del ELN en Aguachica. Nuestros soldados muertos y sufriendo por el absurdo crimen.¡Autoridad!“, indicó, a través de su cuenta de X.