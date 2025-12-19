Al menos seis soldados murieron y 31 resultaron heridos tras un ataque con drones y explosivos contra una base militar en Aguachica, Cesar, atribuido al ELN, informó el Ministerio de Defensa.

Inicialmente se había reportado la muerte de cuatro uniformados y alrededor de diez heridos, pero el balance fue actualizado por el ministro Pedro Sánchez en la madrugada de este viernes.

El atentado se produjo en medio de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, marcando el segundo ataque mortal a la fuerza pública en menos de una semana. La guerrilla había asesinado recientemente a ocho militares, ignorando cualquier tregua navideña que se había observado en años anteriores.

El ataque se registró en un batallón de infantería ubicado en un sector rural del Cesar, según un comunicado de las Fuerzas Militares. El ministro Sánchez manifestó en su cuenta de X el rechazo “total contundencia la acción terrorista del ELN”, señalando que el ELN utilizó drones y explosivos para perpetrarlo.

Por otro lado, el Ejército Nacional confirmó los nombres de los seis soldados fallecidos: Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Finalmente, el ministro de Defensa anunció una recompensa de 50.000 dólares para quienes proporcionen información que permita capturar a los responsables del ataque.

