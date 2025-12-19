La Gobernación del Cesar rechazó de manera contundente el ataque con explosivos y ráfagas de disparos contra el batallón El Juncal, ubicado en el municipio de Aguachica, ocurrido en la noche del jueves 18 de diciembre, y que deja como saldo preliminar cuatro soldados muertos y más de 15 heridos, según información oficial del Ejército Nacional.

A través de un comunicado, el Gobierno departamental condenó los hechos violentos y confirmó que los militares heridos fueron remitidos a centros asistenciales del municipio, entre ellos el Hospital Regional José Padilla Villafañe.

“El Gobierno del Cesar rechaza el ataque con explosivos del que fue objeto el batallón El Juncal, ubicado en Aguachica, y que deja como saldo preliminar muertos y 32 militares heridos, que fueron remitidos hasta hospital y clínica de ese municipio. A esta hora, se desarrolla Mesa Técnica citada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, en la que participan Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica, para tomar decisiones administrativas que contribuyan con la seguridad en la zona”.

La mesa técnica de seguridad, liderada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, cuenta con la participación del Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Aguachica, con el objetivo de definir medidas inmediatas frente a la situación de orden público.

El Gobierno del Cesar rechaza el ataque con explosivos del que fue objeto el batallón El Juncal, ubicado en Aguachica, y que deja como saldo preliminar muertos y 32 militares heridos, que fueron remitidos hasta hospital y clínica de ese municipio.



A esta hora, se desarrolla… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) December 19, 2025

Así ocurrió el ataque en Aguachica

De acuerdo con información preliminar, hombres armados atacaron la base militar El Juncal mientras varios soldados se encontraban en el lugar.

Durante la acción violenta se habrían utilizado armas de fuego y artefactos explosivos, lo que generó una rápida movilización de unidades de emergencia.

Tras el ataque, los uniformados lesionados fueron evacuados de urgencia hacia centros hospitalarios del municipio, mientras las autoridades aseguraban el perímetro.

ELN sería el responsable del atentado

El Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, señaló a través de sus redes sociales que el responsable del atentado sería el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

“El Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte de la Segunda División del Ejército ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica - César”.

El alto oficial indicó además que, tras los hechos, el Ejército Nacional adelanta labores de aseguramiento del área y evacuación del personal afectado.