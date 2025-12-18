El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos hizo oficial la designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una medida que llega justo cuando las relaciones entre la administración de Donald Trump y el Gobierno no están en su mejor momento.

Leer también: ¿Qué cambia con designación del Clan del Golfo como un grupo terrorista?

Además, dicha designación también se da cuando el Gobierno colombiano ha empezado conversaciones con los representantes del grupo armado, quien es catalogado como el más grande del país.

En este contexto, Álvaro Jiménez, el jefe de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el grupo armado, aclaró que la designación de Estados Unidos no modificará la programación establecida en los diálogos.

“Digamos que para Colombia no es ninguna novedad adelantar conversaciones para buscar una salida al conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas, tanto en las listas de la Unión Europea como en las de Estados Unidos. Por tanto, no habría una modificación sustantivas de lo que estamos desarrollando”, declaró Jiménez este jueves 18 de diciembre.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), inició en septiembre pasado en Doha conversaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el acompañamiento y apoyo internacional de Catar, España, Noruega y Suiza.

Importante: Clan del Golfo es designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos

No se trata de un proceso de paz clásico, sino de un diálogo socio-jurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo, en el marco de la política de paz total.

En una primera fase, las partes acordaron un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó, que posteriormente fue ampliado a otros diez en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.

El proceso ha avanzado pero todavía carece de un marco jurídico por las diferencias sobre los alcances del sometimiento.

La organización criminal se sumó el pasado martes a la lista de organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto grupo armado colombiano incluido junto al ELN, la Segunda Marquetalia y el EMC.