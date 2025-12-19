Envuelto en sacos y bolsas plásticas fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Sebastián Vásquez Mattos, de 22 años, en avanzado estado de descomposición. El hecho se registró en la vía San Alberto–La Mata, a la altura del kilómetro 9, en el sur del departamento del Cesar.

El hallazgo fue realizado por motociclistas que transitaban por el sector y notaron una envoltura de gran tamaño abandonada a un costado de la carretera. Al detenerse, percibieron un fuerte olor que les generó sospechas, por lo que alertaron a la Policía Nacional.

Uniformados de la Estación de Policía de San Alberto se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de una persona sin vida. Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantó la inspección técnica del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal, en el municipio de Aguachica.

Las autoridades informaron que los hechos son materia de investigación y que, en una primera fase, se trabaja en la ubicación de los familiares del occiso para avanzar en el esclarecimiento del caso.

De manera preliminar, se conoció que Vásquez Mattos habría recibido varios impactos de arma de fuego.